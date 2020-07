El título de Zidane: las claves de un magistral manejo de Real Madrid

Zinedine Zidane sonríe. No es tan usual, pero ahora lo hace con todo su adusto rostro. Hasta da besos a diestra y siniestra a sus jugadores. Es feliz.

Su manejo del vestuario es de manual, su planeación y el aporte de sus colaboradores, han dado en el punto en el vestuario, que lo arropa y lo respeta, más allá de algunas notables excepciones.



¿Qué hizo para ganárselo? Varias decisiones marcaron el título 34 que festejó este jueves en un torneo que lo obsesiona: la Liga de España.



Autoridad sin alardes



Como futbolista y como DT, Zidane conserva un bajo perfil. A nadie impone su título mundial ni su Balón de Oro, se siente a gusto cuando las cámaras enfocan a otros entrenadores más descollantes pero poco a poco se les acerca y en tiempo récord.



Se pone del lado del jugador y les habla a todos con la verdad, aunque a algunos les duela. Es metódico, disciplinado y pragmático en exceso, respalda a muerte a los que le dan resultado y es uno más del vestuario. Por eso se juegan la vida por él.



Honestidad brutal



Gareth Bale quería irse de Real Madrid desde 218 y lo comunicó en cuanto el Madrid ganó la Champions en Kiev. No lo hizo y en cambio le entregaron un saco que le quedó grande: reemplazar a Cristiano. Ahora su salida será en medio de evidentes señales de desapego, que ya los antecesores de Zidane también sufrieron. Y el francés ni se molestó en ocultarlo, tanto que le dio una agria despedida hace un año en plena rueda de prensa.



Y aun así, cuando lo necesitó lo usó, porque Zidane es el pragmatismo hecho DT. Pero ahora, evidentemente, está harto.



Cercano, pero no tanto



Si alguien puede contar lo que es no tener “feeling” con Zidane a pesar de todos los esfuerzos, ese es James. Hace tres temporadas ambos lo entendieron, pero a pesar de la intención mutua no pudieron separarse.



James se cansó de pedir oportunidades, pero nunca estuvo en el agrado del DT y así el adiós es su única salida. Encima el jugador pidió no ser convocado una vez y el jefe le aplicó la medida hasta el final de la temporada. Hoy está todo consumado y el colombiano lo sabe: cuando tuvo la ocasión no pudo, y ahora ya no podrá.



La bendita Copa



Zidane no ha podido con la Copa del Rey como jugador ni como entrenador. El Leganés le eliminó hace dos años y la Real Sociedad lo apartó esta vez. Pero de esa derrota 3-4, el francés sacó una enseñanza: impuso la disciplina defensiva como prioridad, construyó el equipo desde el portero y entendió que arriba Benzema le resolvería lo demás. Ese día hizo la lista de los confiables que respetó hasta este jueves. Ganó LaLiga con los que le siguieron el paso. Los demás ya están haciendo sus maletas.



Derrotas que abonaron el título



Real Madrid cayó 3 veces en toda la temporadas pero fueron las derrotas contra Mallorca y contra Levante las aleccionadoras, pues allí se armó la nómina con la que, en adelante, peleará Zidane. Se bajaron James, Mariano, Brahim, se subieron Valverde, Rodrygo, Vinicius, se mantuvieron Isco y Asensio (volviendo de lesión), se acomodaron todas las piezas. Fue clave asegurarse no perder contra Barcelona por si hacía falta definir en duelos directos.



Una dosis más de confianza: antes de Navidad ganó al Supercopa de España y se demostró que lo suyo eran los títulos. Este jueves, en casa, lo demostró.