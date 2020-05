Secreto revelado: ¿Qué le dijo Mourinho a Guardiola en Champions 2010?

Es una imagen imborrable en un partido inolvidable: semifinal de Champions League 2009/2010, Barcelona recibía a Inter de Milán con necesidad de remontar un 3-1 en contra, expulsaban a un jugador del club italiano apenas arrancando el juego y Mourinho se acercaba a Guardiola en el banquillo para susurrarle y dar paso a una de las grandes rivalidades del fútbol mundial.

La foto de Mourinho, dando un golpecito en la espalda de Guardiola, mientras este daba indicaciones a Ibrahimovic, daba la vuelta al mundo. Pero solo ahora el portugués reveló exactamente qué le dijo a su rival en ese momento tan álgido.



"Cuando Busquets cayó casi aturdido, yo estaba diagonalmente entre nuestro banquillo, el de ellos y el lugar donde Thiago Motta fue expulsado. Por el rabillo del ojo veo al banquillo de Barcelona celebrando como si ya hubieran ganado, Guardiola llamando a Ibra para hablar sobre tácticas: tácticas en 11 contra 10... Simplemente le dije: "No montéis la fiesta que el partido no ha acabado", dijo Mourinho en La Gazzetta dello Sport.



Fue una premonición pues el juego terminó 1-0 y no hubo remontada épica en la era dorada de Guardiola al frente de lo 'culés'. "Fue la derrota más maravillosa de mi carrera... En el campo tienes que encontrar soluciones. Esta fue la derrota más maravillosa de mi carrera. No perdimos 1-0, ganamos 3-2 en condiciones épicas", dijo.



En esa semifinal, además, hubo otros condimentos: 'Ibra' se había ido del Inter al Barcelona alegando que quería ganar la Champions y no lo haría con 'Mou' y este a su vez 'se robó' a Eto'o; hubo un gol anulado al Barcelona, el 1-0 de Piqué fue en fuera de lugar, el partido fue en el Santiago Bernabéu... y ese día Mourinho se hizo 'merengue': "Decidí el adiós después del partido en el Camp Nou: ya sabía que íbamos a ganar la Champions. Moratti lo supo sin necesidad de hablar", confesó.