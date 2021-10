El jugador del Real Madrid que extrañará a Messi en el clásico

El centrocampista brasileño del Real Madrid, Casemiro, ensalzó la figura de Leo Messi y afirmó que es "una gran pérdida" para el clásico del domingo, en el Camp Nou, tras su salida del Barcelona, aunque advirtió de que no rebaja el potencial del equipo azulgrana.

"Messi es una gran perdida para el Barcelona, pero también para nosotros, para el clásico. Es una pérdida muy significativa porque es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero sabemos que el Barcelona siempre es fuerte, aún más en su casa", valoró en unas declaraciones publicadas por ESPN.



"Si hablamos de Messi claro que es una pérdida importantísima para el Barcelona porque es un gran jugador y no lo podemos negar, pero igualmente va a ser un partido muy difícil. El Barcelona siempre nos lo pone complicado", añadió.



Para Casemiro, la trascendencia del clásico no es menor por el cambio de los futbolistas que lo protagonizan y espera un duelo igualado en el Camp Nou el domingo.



"Todos los clásicos son especiales, principalmente si se enfrentan Real Madrid y Barcleona porque es de los más vistos del mundo, si no el más visto. Sin duda es un partido que se define por pequeños detalles. Quien haga menos errores, vencerá", sentenció.