¿Todo cerrado entre Ancelotti y Brasil? Así lo toman sus jugadores

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid 'deseado' por la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) para ser nuevo seleccionador de Brasil, admitió que recibe bromas de sus jugadores de la Canarinha, Vinícius Junior, Éder Militao y Rodrygo Goes.

"Me bromean, no me preguntan", aseguró Ancelotti en rueda de prensa cuando fue preguntado una vez más por el interés de la CBF y la reacción de los jugadores brasileños que dirige en el Real Madrid.



El técnico italiano recordó nuevamente que su cabeza solo está en el Real Madrid y en cumplir el contrato que tiene firmado hasta el 30 de junio de 2024. "Se ríen de esto pero no lo hablamos, tenemos amistad entre nosotros y hacen bromas", reconoció de sus futbolistas brasileños. "La realidad es otra, tengo contrato hasta 2024".



EFE