Carlo Ancelotti: 'hemos dado un buen empujón para ganar la Liga'

El Real Madrid y Carlo Ancelotti celebraron de a tres en LaLiga en una dura plaza como lo es el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un 2-3 a favor de los merengues que se encargaron de aumentar esa diferencia en la cima con el FC Barcelona y el mismo conjunto sevillista. En rueda de prensa, el italiano se mantuvo contento por la remontada, pero desilusionado por el arbitraje.

Los merengues en su visita a Sevilla llegaron con bajas sensibles como las de Marcelo, Casemiro, Ferland Mendy entre otros. De menos a más inició el partido para el Real Madrid que en la primera media hora de la primera parte ya perdían 2-0. En el complemento, reaccionaron descontando rápidamente con Rodrygo, y luego Nacho y Karim Benzema se encargaron de remontar agónicamente.

En entrevista con Movistar, Carlo Ancelotti comentó que, ‘es un triunfo muy importante después de una primera parte que no ha sido buena. Luego la segunda fue espectacular por nuestra parte. Tuvimos compromiso, personalidad y coraje por parte de todos los jugadores’.

Un triunfo agónico al que se refirió con lo siguiente, ‘nos estamos acostumbrando a esto porque este equipo está capacitado para hacer cosas especiales. No hemos perdido confianza con el 2-0 y nos han servido los partidos ante PSG y Chelsea para creer que podíamos remontar’.

La polémica se hizo presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pues Carlo Ancelotti se notó descontento con el arbitraje por una mano de Diego Carlos no decretada, y un gol anulado a Vinicius por una mano cuando el balón le pegó en el pecho. ‘no pude entender cómo no puede pitar el penalti en la mano de Diego Carlos y cómo puede pitar como mano la de Vinicius en el gol que anula. No lo entiendo, ya está’, explicó el italiano.

Finalmente, comentó que todavía no se ven como campeones, pero ha sido clave para sacar una buena ventaja en la cima, ‘la gran celebración del gol de Benzema es por la manera de remontar. Todos están esperando el pinchazo del Madrid, pero este equipo no pincha porque tiene corazón, tiene carácter y tiene personalidad. No hemos ganado la Liga, pero hemos dado un buen empujón’.