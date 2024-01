Ancelotti defendió las decisiones del árbitro en R. Madrid vs. Almería

Mucha polémica se generó con respecto a la remontada de Real Madrid ante Almería en una nueva fecha de la Liga Española. El conjunto blanco ganó 3-2, pero hubo controversia con lo pitado por el árbitro Francisco Hernández Maeso y el VAR.



Pues bien, después del encuentro, el técnico del cuadro blanco, Carlo Ancelotti, aseguró que las decisiones del juez y el video arbitraje fueron correctas y que entiende las quejas de Almería con respecto a las decisiones tomadas.



"El VAR llama el árbitro para revisar y creo que ha tomado las decisiones correctas. Cada uno tiene su opinión, pero lo que puedo decir es lo que he visto. Entiendo las quejas de los jugadores del Almería porque ganaban 2-0 compitiendo y luchando mucho. Han jugado un buen partido, pero las tres decisiones han sido correctas", señaló el DT italiano.



De igual manera, Ancelotti aseguró que vio las imágenes antes de comparecer ante los medios y se le vio tranquilo sobre los comentarios que llegarán por la polémica remontada: "Estoy preparado, sí. No tengo problema".



Por otro lado, Ancelotti admitió su error con la formación titular ya que había jugadores cansados y se disculpó por la mala imagen de su equipo en el primer tiempo.



"Ha sido un partido extraño porque hemos jugado una primera parte muy mala, con poca energía. La evaluación que he hecho tras el entrenamiento de ayer ha sido errónea. Ha jugado un equipo cansado la primera parte y lo hemos hecho muy mal. "Después del carácter del equipo y la ayuda de nuestra afición, logramos remontar un partido muy complicado jugando una segunda parte muy distinta", dijo de inicio sobre el juego.



Y agregó: "Estaba enfadado conmigo mismo. Todos los jugadores quieren jugar, te dicen que están bien pero después el staff tiene que evaluar bien el cansancio y no lo hemos evaluado bien".



Finalmente, aseguró que los cambios en el segundo tiempo ayudaron a que se pudiera ganar el juego: "Ha salido bien. Vini jugó más por dentro dejando la banda a Fran García para meter centros. Los que han entrado han cumplido perfectamente y los cambios de Ceballos y Camavinga han dado más energía. Todos han mostrado que podían jugar desde el principio".