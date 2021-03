¡Hazaña! FC Barcelona le remonta a Sevilla y a final de Copa del Rey

¡Heróica remontada! FC Barcelona, a la final de Copa del Rey tras vencer 3-0 en la vuelta de la semifinal a Sevilla.

¡PITAZO FINAL! Vence Barcelona 3-0 a Sevilla



Min 117- Koundé lo intenta, ataja Ter Stegen



Min 113- Intento de Trincao que sale muy arriba



Min 106- Se lesiona solo Piqué, preocupación en Barcelona.. pero vuelve tras ser atendido en la raya



FIN DEL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE... Gana FC Barcelona 3-0 a Sevilla



Min 99- ¡Mano en el área de Barcelona! Pero la ven todas las cámaras y las del VAR no.. Lenglet debe su fortuna a la tecnología, Sevilla protesta pero no logra nada



Min 96- ¡Por fin llega Sevilla! Torpe, sin mucho peligro, pero se acuerda de atacar...



Min 94- ¡Goooool de Barcelona!! Gran centro de Jordi Alba y cabezazo de Braithwaite.. justo a tiempo..



¡A LA PRÓRROGA!!!



Min 90+3- ¡Goooooolllll de Barcelona!!!! Servicio de Griezmann y cabezazo de Piqué



Min 90+2- Cobra Messi, va a la barrera, tiro de esquina



Min 90+1 Falta de Fernando, tiro libre ideal para Messi y expulsado, pro doble amarilla, el hombre de Sevilla



Min 88- Al campo Braithwaite y Trincao.. algo tarde, parece...



Min 87- ¡Piden penalti por mano de Ocampos en el área! Parece que se va cayendo el de Sevilla, no sanciona tampoco el VAR



Min 84- A la luna apuntó Dembelé y por poco le pega... altísimo e inofensivo intento



Min 80- ¡A diez minutos Sevilla de la final de Copa del Rey, con su estrategia vampiro!



Min 72- ¡Ataja Ter Stegen! Pésimo cobro de Ocampos y ni cede rebote el alemán



Min 71- ¡Falta en el área! Mingueza obstaculiza a Ocampos y se sanciona con penalti



Min 69- Tibio remate de Griezmann a manos del arquero



Min 65- ¡Tremendo remate, a lo judoca, de Jordi Alba! ¡Se estrella en el palo! ¡Se salva Sevilla!



Min 62- Sale Dest, llega al partido Griezmann para ir de frente por el empate



Min 61- Sevilla hace otro cambio: Ocampos por Torres



Min. 53- Triple cambio en Sevilla: entran Rakitic (exBarcelona), Rekik y Navas por De Jong, Vidal y Acuña



Min. 51- Se lesiona Vidal, cambio obligado en Sevilla



Min 50: Se juntaban Jorge Alba y Messi y salvaban en el área chica a tiempo los centrales..



¡SEGUNDO TIEMPO EN JUEGO!



¡Finalizó el primer tiempo en el Camp Nou! Gana 1-0 FC Barcelona a Sevilla



Min. 32: Asistencia de Pedri y Messi remata englobándola. ¡La sacó un defensor de la línea!.



Min. 12: Gol de Barcelona. Ousmane Dembelé anota y prende la esperanza de la remontada para los azulgranas. 2-1 gana Sevilla en el global.

Min. 5: Dembelé, movedizo, anima el ataque del local.



Min. 1: Arrancó el juego, Barcelona y Sevilla van por el cupo a la final de la Copa del Rey.



Barcelona enfrenta a Sevilla en la semifinal vuelta de la Copa del Rey, con la misión de remontar el 2-0 en contra del juego de ida.



Formaciones confirmadas de FC Barcelona y Sevilla: