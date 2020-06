Barcelona tuvo un paseo y ganó 0-4 al Mallorca en su regreso en España

Barcelona regresó con todo su fútbol y goles en la vuelta de la Liga de España. El conjunto azulgrana ganó por 0-4 en su visita a Mallorca y se llevó tres puntos vitales para seguir como líder de este torneo. Ahora, a esperar que el Real Madrid ceda unidades este domingo contra el Éibar.



Juan Camilo 'Cucho' Hernández estuvo 45 minutos y salió en la segunda mitad, pues no pudo tener mucho juego, así como todo Mallorca, que vio una goleada más en su contra. A favor de Barcelona, Jordi Alba, Arturo Vidal, Lionel Messi y Martín Braithwaite fueron los autores de los goles en el regreso del deporte.

El Mallorca encaja la séptima derrota en casa y sigue en posiciones de descenso. El balón volvió a rodar en la isla tras la pandemia y tanto el Mallorca como el Barça hicieron lo posible para adaptarse lo mejor posible a la nueva normalidad del fútbol: gradas vacías, rigurosas medidas sanitarias y un partido vital para sus respectivos intereses. El choque entre dos equipos separados por 33 puntos en la tabla tuvo un aire de amistoso de pretemporada, o de un entrenamiento al principio, pero ambas sensaciones fueron efímeras, más que nada, por el valioso botín que estaba en juego. El once de Setién quería los tres puntos en juego para mantener el liderato, y el de Vicente Moreno, sumarlos con el objetivo de no agravar aun más su precaria situación en la tabla.



Al Barça se le vio cómodo en los primeros minutos. Movió el balón de lado a lado del campo como es habitual en su juego, a la espera de un error del rival y favorecido por el excesivo repliegue de los bermellones. El Mallorca se olvidó de lucir las armas que le han conducido de Segunda B a Primera en dos años, o las dejó en el vestuario, y se mostró complaciente y excesivamente temeroso ante un rival que no perdonó y se fue la descanso con los goles del chileno Arturo Vidal (min. 1) y del danés Martin Braithwaite (min. 36). Vidal conectó un cabezazo inapelable ante un centro de Jordi Alba y Braithwaite marcó a la media vuelta tras una asistencia de Leo Messi. El meta mallorquinista Manolo Reina no pudo hacer nada en ambas acciones.



E´lnico de los bermellones que intentó algo distinto fue el japonés Take Kubo, formado en La Masía y con contrato vigente en el Madrid. Incentivado por su pasado azulgrana, presente bermellón y futuro madridista, el asiático pidió la pelota y la jugó con criterio asociándose en el ataque con el colombiano “Cucho” Hernández y el croata Ante Budimir. Kubo dio un susto a Marc Ter Stegen (min. 21) con un disparo cruzado y repitió (min. 29) con un lanzamiento de falta, también repelido por el meta alemán. Messi sin su socio favorito, el uruguayo Luis Suárez, inicialmente en el banquillo, pero con el francés Antoine Griezmann y Braithwhite a su lado, se mostró muy a gusto en un campo que conoce a la perfección. Dio las asistencias en los goles de Braithwaite y Jordi Alba y firmó el definitivo 0–4.



En la reanudación, los dos técnicos realizaron cambios: Setién sustituyó a Vidal, que había visto la tarjeta amarilla, y dio entrada al croata Iván Rakitic. Más tarde Luis Suárez entraría por Griezmann en su vuelta a los campos de fútbol cinco meses después de ser operado de meniscos en su rodilla derecha. Moreno, por su parte, dio entrada a Fran Gámez y Lago Junior que entraron por Joana Sastre y Cucho Hernández. También, en el minuto 56, el ghanés Idrissu Baba sustituyó a Marc Pedraza.



Los cambios no alteraron la dinámica del partido. El Barça estuvo mucho más cerca de aumentar su ventaja con un remate de Braithwaite y otro de Araujo que repelió el poste, que el Mallorca de acortar distancias en el marcador. El tercer gol, obra de Jordi Alba, también contó con el sello de Messi, quien habilitó al catalán para que marcara a placer. El crack argentino cerró el marcador en el Visit Mallorca con vigésimo gol en LaLiga, aumentando su ventaja en la clasificación de máximos goleadores del campeonato.