‘Quieren vender a Messi’: ex-presidente de Barcelona prendió alarmas

Ronald Koeman avanza de a poco con la “limpieza” dentro del FC Barcelona y son varias las salidas que se esperan, siendo Luis Suárez el caso que más polémica ha generado en los últimos días. ​El delantero uruguayo tendría lista su carta de salida y retornaría al Ajax, dejando así un enorme vacío en la delantera.

Con lo anterior, el ex-presidente blaugrana Joan Laporta, responsable de la llegada de Pep Guardiola y un responsable del sextete en 2009, fue crítico con el proceder de la directiva en el caso Suárez y lanzó un aviso preocupante respecto a la continuidad de Lionel Messi.

Han dit a #Suárez q no compten amb ell per telèfon?

A través de su cuenta en Twitter, Laporta escribió: “¿Le han dicho a Suárez que no cuentan con él por teléfono? Me parece un acto de cobardía por parte del presidente y una falta de respeto al jugador. Esta forma de actuar es impresentable y perjudica la imagen del club. Me hace sospechar que quieren vender a Messi, lo que sería un error histórico”. Y cerró contundentemente: “Pobre Barca, en manos de estos delincuentes”.



Recordemos que justamente el principal malestar de Messi es con la directiva culé y la forma en que se han afrontado situaciones difíciles en el último tiempo. Esto desencadenó la salida de Eric Abidal, la destitución de Quique Setién y la necesidad de renovar una plantilla que pueda aportarle a su máxima estrella y capitán.

​En España se especula bastante con la posible candidatura de Laporta a las próximas elecciones presidenciales del club y en este sentido “ha iniciado su proceso de descrédito a la actual directiva para presentarse como una alternativa creíble”, según la prensa.