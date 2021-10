¿Está roto el camerino culé? Filtran pelea entre Koeman y un referente

La derrota del Barcelona contra Atlético de Madrid dejó una sentencia abierta, que desde hace varios días viene sospechándose. La salida de Koeman parece ser cuestión de días, pues en el cuadro catalán entienden la grave situación deportiva, lejos de los puestos de privilegio en España y últimos en la Champions League. El detrimento deportivo ha sido visible en todos los partidos, donde los resultados no se les dan, pese a mantener una superioridad de juego.



La situación parece ser cada vez peor. Pues de acuerdo a información del diario Sport de Barcelona, hubo un altercado entre Koeman y una de las ‘vacas sagradas’ del vestuario blaugrana. Según los informes, el enfrentamiento pudo darse con Gerard Piqué, quien fue sustituido en el estadio Da Luz, por tener amarilla. P





Pese a que no especifican el nombre del jugador, la cita del diario AS, da a entender el enfrentamiento verbal “Durante la primera parte del Benfica-Barcelona, el episodio más llamativo, además del gol de Darwin, fue la sustitución de Gerard Piqué, que tenía una amarilla y se jugó la segunda. El central, en un mal momento de forma, fue sustituido por Gavi. Su cara era un poema. La sustitución de Piqué, además, conllevó que De Jong bajase metros y el equipo perdiese punch”.



El medio español afirma que todo quedó en una conversación subida de tono y revoluciones, con la cabeza caliente y la impotencia que genera la situación del Barcelona. El mismo Piqué ha salido en repetidas ocasiones a tratar de calmar los ánimos, afirmando que se hace todo lo que está al alcance de los futbolistas.



Todo quedó ahí, pero la ruptura entre el técnico neerlandés y el plantel parece cada vez mayor, denotándose hasta en el terreno, pues los resultados no lo avalan en Liga ni en Champions League.