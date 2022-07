Barcelona no contará con este defensa: uno más descartado por Xavi

El defensa internacional senegalés del Barcelona, Moussa Wagué, llega cedido por un año al HNK Gorica de la primera división del fútbol croata, según informa el club en su página web. El defensa, de 23 años, disputó seis partidos con el primer equipo, y también jugó cedido en el KAS Eupen, OGC Nice y PAOK, donde en 2020 sufrió una grave lesión de rodilla y estuvo fuera de las canchas durante nueve meses.

"Es muy extraño no jugar durante tanto tiempo. Por eso estoy feliz de estar aquí y tener de nuevo la oportunidad de jugar. Estoy dispuesto, y ahora ya en buena forma", comentó el lateral derecho.



Moussa, que entró en la selección sub-17 de Senegal a los 15 años y en 2018 llegó a ser el más joven goleador africano en un Mundial, espera que su juego en el Gorica le ayude a volver a ser convocado para la selección de su país.



Tras acabar su año en el Gorica croata, el zaguero quedará libre para negociar con un nuevo club, ya que finaliza contrato con el Barcelona en 2023 y los blaugranas no cuentan con él. El defensa africano llegó a Barcelona después del Mundial de Rusia de 2018, donde destacó con 19 años con su selección y ofrecía una gran proyección que las lesiones y los altibajos en su juego no han terminado de materializar.



