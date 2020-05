'Estaría encantado de entrenar a Neymar': Setién y el presente culé

Luego del anhelado regreso a entrenamientos en España, el director técnico del Barcelona concedió una entrevista a BeIn Sports International, en la que habló sobre la actualidad del equipo con el regreso a las prácticas, el gusto por poder dirigir a Neymar y los rumores del mercado.

En primer lugar, el entrenador español se refirió al regreso a entrenamientos y la posibilidad del regreso de La Liga, asegurando que le gustaría poder terminar la competencia jugando: “Están siendo muy estimulantes, estamos muy contentos de cómo han llegado los jugadores y de la ilusión y las ganas que están poniendo en el trabajo. A pesar de que es más contenido físico, ahora es cierto que empezamos a tocar más el balón y muy contento con su trabajo y la disposición”.



"Creo que ahora mismo las circunstancias están bastante como se preveía, no hay casos, ni contagios, ni ninguna incidencia que pueda impedir el desarrollo que estamos llevando y entiendo que se acabará terminando la competición... La Liga es una competición de regularidad y mientras queden jornadas y no sea matemático… Es cierto que tenemos dos puntos de ventaja pero yo preferiría terminar la Liga”, precisó el estratega en las declaraciones a BeIn Sports, recolectadas por el diario Mundo Deportivo.

En cuanto a los fichajes para la próxima temporada, el entrenador nacido en Santander, mencionó que le gustaría dirigir a Neymar y de paso menciono los rumores de los limosos días que involucran la llegada e Pjanic al equipo: "Por supuesto que me encantaría algún día poder entrenar a Neymar, faltaría más, pero como a cualquier otro futbolista, estamos hablando de un nivel que afortunadamente ya he podido cumplir uno de los sueños de entrenar al mejor jugador del mundo, que es Leo, y ya lo que venga veremos a ver, pero seguro que estaría encantado, cómo no”.



“Yo siempre lo he dicho. Todos los grandes futbolistas siempre me han gustado y evidentemente como son grandes, todos son susceptibles de estar en equipos grandes como el Barcelona. Pjanic es un gran jugador como lo son decenas de ellos que salen todos los días en la prensa y que realmente podrían jugar aquí”, finalizó.