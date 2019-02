Real Madrid, a definirlo en casa: empató 1-1 con Barcelona en 'semis'

Real Madrid sacó un valioso empate en el Camp Nou frente a Barcelona, por 1-1, y dejó viva la semifinal de la Copa del Rey para poder definirla en su casa el 27 de febrero. El conjunto merengue se vio superior y se fue arriba gracias a Lucas Vásquez, aunque no supo mantener el resultado y se vio afectado por el gol del empate, que lo anotó Malcom. El colombiano Jeison Murillo fue suplente y no ingresó al partido.

El encuentro empezó con emociones desde los primeros minutos, pues Toni Kroos atacó y remató desde afuera para exigir a Ter Stegen, guardameta azulgrana que envió el balón al tiro de esquina. Pero ahí no finalizó la jugada, pues dos minutos después, al seis, Vinicius Jr. centró un balón para Benzema, que dejó solo en el área a Lucas Vásquez y llegó el primer gol del partido y del Real Madrid.



El conjunto de Ernesto Valverde no tenía a Lionel Messi y no encontraba claridad en el ataque. Tanto así, que pasaron 32 minutos para la primera llegada de Barcelona al arco rival tras un remate de cabeza de Iván Rakitic, que se estrelló contra el travesaño.



Finalizando el primer tiempo, Luis Suárez exigió a Keylor Navas, que defendía su portería y no dejaba que el local anotara. Sin más, el primer tiempo finalizó con un resultado favorable para el conjunto merengue, que dominaba el encuentro.



La segunda mitad fue más táctica y no se generaron tantas opciones claras de gol. Sin embargo, Barcelona entró con una mentalidad distinta y demostró que estaba jugando en su casa, el Camp Nou. Al 57, Suárez tiene un mano a mano con Navas y el esférico pega en el palo, pero el rebote le quedó a Malcom, el reemplazo de Messi, y el brasileño marcó el empate para los catalanes.



Con el ingreso del '10', el equipo de Valverde tuvo más profundidad de ataque y llegaba con mayor facilidad al arco de Keylor Navas, que no dio más ventajas y mantuvo el empate en su arco.



El partido de vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu el 27 de febrero a las 3:00 p.m. y definirán al finalista de la Copa del Rey, que se medirá contra Betis o Valencia.