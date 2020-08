¡Estalló la guerra en Barcelona! Bartomeu criticó severamente a Arthur

Barcelona vive horas muy tensas de cara al regreso de la Champions League. Además de la floja presentación en La Liga y la inconformidad con el proceso Quique Setién, ahora el presidente Josep María Bartomeu echó leña al fuego con el caso Arthur.

Recordemos que el joven brasileño fue transferido a la Juventus en plena competencia y su actitud desde entonces no ha sido la mejor. Escenas en el banco de suplentes, peleas internas, inconformismo e incluso lo último que se supo fue su intención de no querer culminar la temporada con el club. Todo un mar de problemas.

Justamente esto último colmó la paciencia de la directiva y fue el mismo Bartomeu quien salió a poner un “tatequieto” a la situación. El dirigente habló con el diario Sport sobre lo que opina de lo acontecido.

“Lo que ha hecho Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club”, sentenció. Por otro lado, calificó la actitud del futbolista de 23 años como "injustificable y totalmente incomprensible".

​Además recordó el acuerdo que había entre jugador y club respecto al término de la temporada: “Llegamos al acuerdo de que hasta que no terminase la Champions, seguiría jugando en el Barça, tanto en Liga como en Champions. Es un jugador que tiene una cierta importancia en el equipo y que nos podía ayudar”.

En dicho sentido, el mediocentro “no apareció del retorno de las minivacaciones” y por tal motivo se tomó la determinación de “abrirle un expediente, porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia”. Y es que, según Bartomeu, el jugador “llamó y dijo, 'no voy a volver, me quedo en Brasil'”.