Apretado calendario para el Barcelona: el domingo recibe al Valencia

El Barcelona se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el encuentro de la Liga Santander contra el Valencia, sin el defensa Sergiño Dest, el único internacional que todavía no ha regresado y que se reincorporará este sábado a los entrenamientos. Se viene un apretado calendario, partido por Champions el miércoles, el domingo 22 contra el Real y jugando por LaLiga miércoles y sábado, sólo por este mes de octubre.

Dest disputó el jueves el partido de clasificación para el Mundial de Catar 2002, de la CONCACAF, que enfrentó a Estados Unidos contra Costa Rica (2-1), y anotó el gol que supuso el empate de los norteamericanos ante los 'ticos'.



El técnico del conjunto azulgrana, Ronald Koeman, dirigió una sesión con todos los disponibles pensando ya en el regreso a la competición de es domingo, cuando recibirá a la escuadra levantina en el Camp Nou.



El equipo volverá a ejercitarse este sábado, a las 11:00 horas, en las instalaciones de Sant Joan Despí. Tras el entrenamiento, Koeman comparecerá en rueda de prensa.

Partido el domingo contra el Valencia

El centrocampista estadounidense Yunus Musah se convirtió este viernes en la novedad del penúltimo entrenamiento del Valencia antes de visitar este domingo al Barcelona, una sesión en la que no estuvieron por problemas físicos Thierry Correia, Toni Lato y Omar Alderete.



Musah y Omar Alderete eran los dos últimos jugadores que quedaban por incorporarse a la disciplina del equipo tras los compromisos de las selecciones nacionales pero el defensa, que no jugó el último partido con Paraguay por sanción y que no puede jugar en el Camp Nou por el mismo motivo, debe llegar durante la jornada de este viernes a València.



La sesión de trabajo comenzó en el gimnasio y cuando el grupo salió a uno de los terrenos de juego de la ciudad deportiva de Paterna lo hizo sin Correia, Lato y Piccini, que ya no se habían entrenado con sus compañeros los días previos por problemas físicos.



El Valencia realizará este sábado también un último entrenamiento en la ciudad deportiva para ultimar la preparación de su regreso a la competición tras dos semanas de parón.



