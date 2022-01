¿Llegará Falcao al reencuentro? Hora y canal para el Atlético vs Rayo

En este inicio de año no solo hay actividad en el fútbol inglés, España no se queda atrás. LaLiga tendrá este domingo el desarrollo de su jornada 19 con duelos bastante interesantes.

El encuentro más llamativo se llevará a cabo en Madrid. El sorprendente Rayo Vallecano de Radamel Falcao García visita al vigente campeón local, Atlético de Madrid.



Aunque Falcao era el llamado a llevarse todos los focos por su extraordinario pasado con el cuadro colchonero, el covid-19 parece haber arruinado el reencuentro. Ocho futbolistas del Rayo, incluido el colombiano, no estarían disponibles.



Unas horas antes del duelo se dará a conocer la lista de convocados y en ese momento se sabrá si al ‘Tigre’ le alcanza para estar en el Wanda Metropolitano.



Agéndese para este encuentro:





Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano



Día: domingo, 2 de enero.

Hora: 10:15 a.m.

Canal: ESPN 2 y Star +.



