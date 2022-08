Atlético de Madrid con ambicioso plan: ceden, y acuden a otro préstamo

Diego Pablo Simeone ya tiene un nuevo plan en el mercado de fichajes, y todo pasa por la banda izquierda. En este inicio de la temporada, el estratega argentino no ha utilizado a un lateral izquierdo neto en estos dos partidos en LaLiga. Ante el Getafe, alinearon a Saúl Ñíguez, y en la derrota ante el Villarreal jugaron con línea de tres y quien jugó por ese costado fue Nahuel Molina.

Ante este comienzo de LaLiga, Renan Lodi sabe que no cuenta con los minutos deseados para llegar de la mejor manera al Mundial de Catar en el 2022. El torneo más importante a nivel de selecciones está tocando las puertas y las 32 naciones necesitan que sus jugadores lleguen en forma. Sin embargo, Lodi no cuenta con esa suerte, y, aunque el Atlético de Madrid lo renovó hasta 2026, abandona las filas colchoneras para ganar presencias en la Premier League. El brasileño es nuevo jugador del Nottingham Forest, y ya acompañó al equipo en la derrota ante el Tottenham.



La operación se llevó a cabo en calidad de cedido por la presente temporada por cinco millones de euros. A su vez, cuentan con opción de compra de 30 millones, pero el Atlético de Madrid no quiere que el Nottingham Forest se lo lleve. Pues lo acaban de renovar hasta 2026. Renan Lodi podrá disfrutar de minutos en esta Premier League, en donde seguramente será titular con los Forest.



Por su parte, tal parece que el Atlético de Madrid no extrañará la salida de Renan Lodi. Con un Saúl Ñíguez adaptado en esa banda, y con la posibilidad de alinear a Yannick Ferreira Carrasco y a Nahuel Molina en ese costado, están bien custodiados. Como si fuera poco, aceleran en una cesión por el lateral del Tottenham Hotspurs, Sergio Reguilón. Diego Simeone no tiene problema con que sea un exjugador del real Madrid, pues le preguntaron por ese pasado al argentino y dijo que íconos colchoneros han pasado por la ‘Casa Blanca’ y no hay problema alguno. Reguilón llegará cedido sin opción de compra.