'Me menospreciaron': Luis Suárez reveló el motivo de sus lágrimas

Este sábado el Atlético de Madrid se coronó campeón de la Liga en España, después de terminar primero con 86 puntos, dos por encima del Real Madrid y a 7 del Barcelona. El uruguayo, Luis Suárez, exdelantero del equipo catalán, reveló el motivo de sus lágrimas tras el título con los colchoneros y contó además, qué le dijo su amigo Lionel Messi previo al partido.

Suárez le reveló a los micrófonos de Movistar que fue una temporada difícil para él y agradeció especialmente a su familia por apoyarlo. "Es la forma como me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas para seguir demostrando que estoy vigente y por eso le voy a estar siempre agradecido con este grandísimo club, por confiar en mí (...) Son muchos años en el fútbol y es el año en que más han sufrido por todo".



El uruguayo se mostró satisfecho con su aporte en goles, que le permitieron a los dirigidos por Diego Simeone sumar puntos claves para ganar el título. 'Lucho' terminó con 21 dianas y estuvo metido en la pelea por el Pichichi, reconocimiento individual que al final se llevó su amigo Leo Messi, con 30 tantos. ¿Qué le dijo su excompañero del Barcelona? "Estará contento, somos amigos y me deseó suerte y dijo que lo merecía", declaró Suárez.