La situación que preocupa al Atlético tras no reanudarse La Liga 

La Real Federación Española de Fútbol, comunicó en las últimas horas que hay la posibilidad de que en España no se de por finalizada la liga que actualmente estaba en curso, dejando claro que de oficializar esta posibilidad, los equipos mantendrán su puesto de posición en la tabla general, para de esta manera otorgar los puestos a las competiciones europeas.



La situación no le favorece al Atlético de Madrid, pues se ubica en el sexto lugar de La Liga, dejándolo parcialmente por fuera de la Uefa Champions League, competencia que le ha reportado ingresos por más de 70 millones de euros en los últimos dos años.

La medida en España no encaja del todo bien en el Atlético de Madrid, al no reanudarse la competencia local significaría una pérdida millonario para el club donde juega el colombiano Santiago Arias, su ubicación actual lo dejaría en puesto de la Europa League que a pesar de ser una competencia internacional de alto nivel, no se asemeja a las ganancias que deja la clasificación a la Champions League.

Los de Simeone saben que aún pueden meterse en puestos de Champions si se llega a retomar la liga de la presente temporada, pero saben que de ser tomada la decisión en España, nada se podrá hacer para que la situación cambie. Simeone ya sabe que es ganar la Europa League y espera que las competencias en España y Europa se retomen para seguir luchando con su objetivo de levantar el trofeo de la Uefa Champions League.