Atlético de Madrid y el nuevo interés por goleador colombiano

En las últimas horas, el Atlético de Madrid ha manifestado el interés que tiene en contratar para la próxima temporada al delantero colombiano a préstamo en el Real Zaragoza, Luis Suárez. Así lo asegura el periódico El Heraldo de Aragón de España, al hacer público el interés que tiene el equipo colchonero por el colombiano.

Las características del jugador colombiano, encaja perfectamente en el esquema de juego que plantea Diego Simeone. Rápido, agresivo, intenso y goleador, son varias de las cualidades destacadas que han hecho que el delantero de 22 años interese en el Atlético de Madrid.

Suárez, quien es propiedad del Watford de Inglaterra, suma 17 goles en los 29 partidos que ha disputado en el campeonato de ascenso de España, cifras que han llevado a que el Atlético de Madrid ya se haya contactado con el Watford para gestionar su llegada al club de Madrid. Hay que recordar que Luis Suárez tiene la doble nacionalidad con España, razón que también gusta en el Atlético, ya que no ocuparía puesto de extranjero en el equipo.

Por ahora, el delantero sigue en su aislamiento en España, entrenándose con su equipo desde casa, pero sabe que su futuro no está precisamente en Zaragoza, el diario The Athletic, de Inglaterra, ha asegurado que además del interés del Atlético de Madrid, el Watford tiene pensado contar con el delantero para reforzar el ataque de cara a la siguiente temporada de la Premier League.



Situación que no le gusta para nada al Zaragoza, equipo que ha encontrado en Suárez el goleador que los ha puesto a soñar con el regreso a la primera división de la liga de España.

