¡Final de la Supercopa de España! Athletic vs Real Madrid, EN VIVO

Athletic Club y Real Madrid deciden, en la lejana Riad, el título de la Supercopa de España.

Minuto 75- Cabezazo de Sancet a la salida del tiro de esquina... parece animarse al menos al descuento el Athletic



Minuto 63- Primer cambio de Real Madrid: Valverde por Rodrygo, una de las figuras del partido



Minuto 58- Cambios en Athletic: Berciche por Balenziaga y Vesga por Zarraga



Minuto 51- ¡Goooooolll de Real Madrid!!! El que no podía faltar, Benzema, marca de penalti el 2-0: remate muy pegado al palo, muy difícil de atajar



Minuto 48- ¡Mano en el área de Athletic! Mano de Álvarez al remate de Benzema y penalti, a instancias del VAR



Minuto 46- Athletic ordena el primer cambio: Nico Williams por Berenguer



ARRANCA EL COMPLEMENTO



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. Gana bien Real Madrid, que propone más y gracias a Modric va arriba 1-0 contra Athletic, en final de Supercopa de España



Minuto 44- Primer remate peligroso de Athletic, lindo remate de Sancet que sobraba a Courtois pero también al travesaño



Minuto 37- ¡Goooooollll de Real Madrid!! Rapidez de piernas y de mente de Rodrygo, quien le sirvió a Modric el remate para que, de frente al arco, rematara a placer el croata. 1-0 vence el Madrid al Athletic



Minuto 30- Escena repetida: Real Madrid intenta pasar la mitad del campo pero choca, una y otra vez, con la ajustada marca del Athetic



Minuto 20- Parecía falta contra Militao en el área de Athletic pero no se revisó la acción



Minuto 17- Apenas desviado el remate de Benzema, que alcanzó a arañar el portero. En el tiro de esquina chocan Militao y el arquero Simon.



Minuto 10- Mal finaliza Lucas Vásquez una aproximación del Real Madrid



Minuto 9- Pedían penalti por mano en el área de Alaba pero era involuntaria.



Minuto 5- Comienzo intenso de parte de Real Madrid, pero se cierra, como se esperaba, el Athletic Bilbao y no se desordena



RUEDA LA PELOTA



Estas son las alineaciones confirmadas: