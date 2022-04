Ancelotti sobre el Real Madrid 'la magia está saliendo a la luz'

Tras vencer al Sevilla agónicamente, Carlo Ancelotti dijo en la mañana del lunes que el Real Madrid ha logrado sacar su ‘magia’ a relucir ante un tramo de LaLiga y Champions League complicado. La ‘Casa Blanca’ asume la cima en la liga local, y se instaló en las semifinales de la Liga de Campeones europea donde se espera que esa varita agitada por ‘Carletto’ de frutos en los siguientes encuentros.

Real Madrid es experto en remontar partidos, y ante el Sevilla volvió a hacer lo mismo que con el PSG y, aunque perdieron ante el Chelsea, lograron anotar los goles necesarios para clasificar finalmente a la semifinal de la Uefa Champions League. Carlo Ancelotti mantuvo que está saliendo a la luz esa magia y que desea ver juegos más tranquilos.

En una entrevista al medio radial italiano, Radio 1 comentó que esperan no seguir sufriendo en el último tramo de Liga y Champions League, ‘no busco emociones fuertes. Me gustaría ver partidos más tranquilos. La magia de este club, de este equipo y de estos jugadores está saliendo a la luz. El final de la temporada no está lejos. Esperamos terminar de la mejor manera posible’.

Añadió, ‘el Real Madrid tiene historia, tradición y calidad para competir hasta el final. Ahora tenemos un duro reto contra el City. Jugaremos nuestras cartas. La nueva regla de los goles fuera de casa, ya que no valen el doble, hace que estos desafíos sean más equilibrados y emocionantes’.

El estratega italiano también aprovechó para declararse un entrenador agradecido con el Real Madrid, ‘puedo decir que soy un entrenador con suerte. Estoy entrenando a un equipo con el que me siento muy identificado y eso me da una gran satisfacción. Un club muy bien organizado. Soy yo quien tiene que agradecer al Real Madrid que me haya dado la oportunidad de volver a entrenar a este equipo’.

En la entrevista, los medios italianos aprovecharon para preguntar sobre el futuro de Marco Asensio, muy vinculado al Milan. El estratega explicó, ‘Asensio es un jugador de extraordinaria calidad. En los últimos años ha sufrido una lesión de rodilla que le ha obligado a estar de baja, pero ha echado una mano importante al equipo. No sé sobre el futuro, aunque está hablando con el club para renovar su contrato’.