Sigue la poda en FC Barcelona: cae un 'peso pesado' en la directiva

No hay nadie seguro. Era lo mínimo después de un bochorno como el 8-2 contra Bayern Múnich. En FC Barcelona siguen cayendo los responsables de una temporada para el olvido, ahora en la cúpula directiva.

Ahora el turno es para Eric Abidal, hasta este martes secretario técnico del club catalán. La decisión oficial se conoció por un comunicado en el que se explica que se "rescindió el contrato" del encargado de la gestión deportiva desde 2018.



La decisión fue de mutuo acuerdo, según se dice, en un texto con los formalismos de agradecimiento por su desempeño y su "profesionalismo" en el cargo.



Se trata del cuarto secretario técnico en cinco años de presidencia de Bartomeu que deja el cargo, contando a Zubizarreta, Robert Fernández y Pep Segura.



La realidad es que Abidal, además de no mostrar resultados que avalaran su gestión, tuvo más de un desencuentro, especialmente con Lionel Messi, cuando se le ocurrió cuestionar a la plantilla en público y el capitán, como no iba a ser de otra manera, salió a contradecirlo y a cuestionar en sus redes sociales la gestión. De hecho, parecía raro que hubiera aguantado esa tormenta hasta ahora, cuando finalmente se hace oficial su salida. ¿Guiño a Messi para que no se vaya? Todo a esta altura está en duda en FC Barcelona.