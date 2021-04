¿Justo ahora quiere irse? El rumor que tiene nervioso a Real Madrid

La gente se cansa. Lo hizo Guardiola, hace varios años, cuando se sintió agotado en FC Barcelona. lo sienten muchos, a pesar de los buenos momentos o los éxitos.

Y ese agotamiento es la razón del nerviosismo en el Real Madrid: "Zinedine Zidane piensa seriamente en dejar el Real Madrid cuando termine esta temporada, aunque le queda un año de contrato. De ahí su ambigüedad cada vez que la prensa le pregunta por su continuidad", anunció Telemadrid.



El medio relaciona las declaraciones del francés, cortantes y con poca conexión con el futuro, con esa teoría del adiós:

"han sido varias las ocasiones durante los últimos meses en las que el técnico francés no ha querido pronunciarse al respecto. No quiere planificar nada y hablar más allá de junio es una quimera en sus declaraciones", añade el medio.



¿Por qué querría irse ahora que está muy vivo en Champions League y en LaLiga? "El motivo de esta decisión es su cansancio, tanto mental como físico, por una temporada realmente dura para el francés. Ha llevado mal que se ponga en entredicho su labor al frente del banquillo blanco".



En efecto, no hay bache de rendimiento del Madrid que no conecte con un posible despido. Se lo han preguntado tantas veces que, ahora sí, parece estar harto.



Si la costumbre se mantiene, precisamente el buen momento que vive el Madrid sería la situación ideal para irse por la puerta grande. Si fuera cierta la versión, sería su segundo adiós, tras el sorpresivo anuncio de salida, en junio de 2018, días después de ganar su tercera Champions League.