Inicia la Liga de España: imagen renovada para esta nueva temporada

Inicia una nueva temporada en el entorno del fútbol europeo y la expectativa recae en España, una de las ligas que más emoción ha generado en los años recientes, con un sinfín de figuras que se han ganado el corazón de aficionados no solo en este país, sino en todo el mundo.

La Liga, ahora denominada La Liga EA Sports, dará inicio a una nueva temporada no solo marcada por el picante que generan todos los cruces en primera división, ante el panorama con el Barcelona como vigente campeón, que buscará revalidar la corona bajo el mando de Xavi y con la oposición de clubes como el Real Madrid, Atlético de Madrid e incluso la Real Sociedad, una de las grandes sorpresas de la temporada anterior.

Nombres como Robert Lewandowski, Vinícius Junior, Jude Bellingham, Luka Modric, César Azpilicueta, Antoine Griezmann, entre otros, son los llamados a comandar sus respectivos equipos, como algunas de las figuras de talla mundial que se verán en las canchas de España.



Para esta nueva temporada, no solo serán los clubes de primera y segunda división, sino que también se implementará La Liga Genuine, que será enfocada para los jugadores con discapacidad intelectual y La Liga FC Futures, que se centrará como el torneo de juveniles de mayor prestigio en el mundo. Además, de las múltiples experiencias a nivel digital y de educación.



El objetivo de La Liga seguirá siendo el ampliar ese espectro de seguidores no solo en redes sociales, sino de seguir ampliando los espectadores en las distintas plataformas, para seguir siendo uno de los principales entretenimientos a nivel del fútbol en todo el planeta.