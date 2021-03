¿Todo por dinero? Dembelé y la eterna tentación de la Premier League

Ousmane Dembelé tiene 23 años, es campeón mundial, no se discute su talento y está entre los jugadores jóvenes más cotizados del mundo. Sabe que todas sus opciones son ganancia: quedarse en FC Barcelona es siempre tentador, pero emprender en una nueva Liga, por ejemplo en la Premier League, sería también un salto de calidad.

Por eso tiene la opción de sentarse a ver cómo sus pretendientes se pelean entre ellos por hacerse con sus servicios. Es verdad que las lesiones lo han afectado y que todavía se espera una mejor versión, pero todos saben de su potencial y por eso las ofertas no faltan.



El primero que levantó la mano fue Manchester United, que está "preparando una oferta de transferencia definitiva este verano", como indica el diario Sport.



La crisis económica que heredó Joan Laporta es la razón por la cual están abiertos a escuchar ofertas por un jugador que todavía está en el rango de promesa en la casa catalana. Saben que no pueden mejorar su actual salario y esperan, al menos, salvar algo de su inversión antes del vencimiento de su contrato, en junio de 2022. Aún así, Mundo Deportivo aseguró recientemente que se trabaja a la par en el acuerdo de renovación, pues, en caso de una salida de Messi en el verano, es vital que no se pierda también un hombre con su perfil.



Para el United sería una especie de plan B en caso de fallar la tan anhelada transferencia de Jadon Sancho desde el Borussia Dortmund. Para el jugador es exactamente el sitio ideal para aterrizar en una nueva liga y para potenciar su carrera en un equipo que, sí o sí, pelea títulos en los torneos que disputa.



Ahora la pelota está en las canchas de los clubes: lanzarse por un jugador con mucho futuro ahora es vital, pues solo le queda este 2021 de contrato, bien para renovar y seguir en España o bien para organizar la mudanza, la cual podría darse a costo cero si se acaba el año sin ningún acuerdo concreto. ¡El tiempo es oro!