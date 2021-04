¡Cumbre en FC Barcelona por Haaland! Raiola y Laporta discuten fichaje

Hay negociación en FC Barcelona por Erling Haaland. Esa es la gran noticia del mercado de fichajes.

En medio de la crisis económica que afecta al club catalán, la meta del nuevo presidente, Joan Laporta, es buscar un fichaje estelar y se está moviendo rápido.



En las primeras horas de este jueves fueron captados Raiola, agente del jugador, y el padre de Haaland en el aeropuerto, para la cumbre, que se realizó en las instalaciones del club y a la que asistió también Mateu Alemany, director de fútbol.



Según informa el diario Sport, la cumbre estaba programada desde que Laporta se convirtiera en el ganador de las elecciones a la presidencia y los términos, por ahora, no son públicos.



Las especulaciones aseguran que el Borussia Dortmund no cederá a su estrella por menos de 180 millones de euros, pero el FC Barcelona considera que habrá negociación a partir de 150 millones de euros.



Se trata de un fichaje prioritario no solo por su impacto comercial sino por la necesidad del equipo de reaparecer en la escena de la Champions League, en la que lleva seis años en blanco.



La discusión apenas empieza y el equipo catalán no es el único interesado, pues en la puja estarían también Real Madrid, Manchester City y PSG, todos con músculo económico, tal vez más fuerte que el del FC Barcelona.