Se complica el ‘Tecla’: mujer dice que la pudo matar y River reacciona

Ernesto Farías se fue hace unos meses para Argentina para trabajar en las categorías menores de River Plate. Sin embargo, por estos días ha sido acusado de violencia de género, un lío que lo tiene en problemas judiciales y que ha hecho que River reaccione ante los hechos.

Nadia, la mujer que denunció al ‘Tecla’, relató los supuestos hechos de agresión, sucedidos el pasado viernes.



“Lo conocí por una amiga en común. El ‘Tecla’ llevó a dos chicas para ir a comer, estar con ellos, tomar algo y pasar la noche. Fuimos con una conocida, llegamos tipo 10:30 p.m., comimos y ellos empezaron a tomar alcohol. Estaba todo bien, escuchando música. Llegó la mañana y me quería ir. Le digo que me dé la plata y me dio, pero faltaba plata de lo acordado. Le reclamé y me dijo que quería estar conmigo de nuevo. Forcejeamos pero le decía que me dé la plata, que no era lo pactado. Me atacó porque quería estar conmigo”, contó la mujer.



El relato continuó: “Tenía mi celular en la mano e hice un video del momento en el que le pedía la plata. En eso me agarró uno de los amigos de atrás, éramos cuatro, me hacen caer y me agarran de los brazos. Me dicen que no me iban a dejar ir hasta que no les dé la clave del celular. Me amenazó de muerte el ‘Tecla’. Me dijo que si no le daba la clave del celular me iba a matar”.



Ante lo sucedido, River Plate estudia suspender, de manera preventiva, al ‘Tecla’ de sus funciones en categorías menores hasta que se aclare la situación. Farías ya había recibido un llamado de atención a través de un acta, pues violó la cuarentena.



Farías dijo en su defensa que la mujer agredió a uno de sus amigos, Nicolás Cortadi, y que él en ningún momento tuvo una pelea con ella. Aunque reconoció que consumieron bebidas alcohólicas y tuvieron relaciones, el exfutbolista aseguró que Nadia regresó al apartamento en el que estaban en horas de la madrugada y se puso violenta.