‘Por algo Dibu es titular en Argentina’: el palo de Fillol a Armani

Luego de la eliminación de River Plate contra Boca Juniors, en el clásico disputado por la Copa Argentina, el portero Franco Armani fue uno de los señalados. Nada más que por Ubaldo Fillol, histórico no solo del cuadro millonario, sino de la misma Selección Argentina, con la que fue campeón del mundo en 1978.



En diálogo con Radio La Red, Fillol habló sobre Armani “Me voy a confesar, hoy me hicieron un reportaje y me dijeron ‘sabemos que vos no querés hablar de Armani’ pero igualmente contesté porque creo que tengo algo de espalda para poder opinar y lo dije ‘por algo, sin desmerecer a nadie, por algo Dibu Martínez es el arquero de la Selección”.



Pese a eso, destacó las cualidades del portero de River Plate “Ataja bien, porque lo demostró, y ataja penales porque lo demostró” además, habló un poco del planteamiento por parte de Miguel Ángel Russo “Ganó el partido por penales porque lo planificó para que sea así. Sabía que en los 90 minutos no iba a poder ganar. Fue horrible lo de Boca porque no pateó al arco en todo el partido, pero así era la única forma que tenía de pasar”.