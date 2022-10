Marcelo Gallardo no seguirá en River Plate: conmoción en Argentina

Marcelo Gallardo confirmó este jueves que no seguirá como entrenador de River Plate. Con voz entrecortada, el técnico pondrá fin a un proceso de 8 años y medio, pues terminará su contrato en diciembre de 2022 y hará un alto en el camino. Conmoción en el mundo River.



“Anoche hablé con el presidente Jorge Matías y con Enzo Francescoli y les comuniqué que finalizo mi contrato en diciembre y no seguiré más en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas”, abrió Gallardo la rueda de prensa a la que citó este jueves en el estadio Monumental, de Buenos Aires.



“Haré una breve pausa. Estoy acá para agradecerle a las personas que confiaron en mí”. “Le quiero decir gracias a las personas que me acompañaron durante estos 8 años. A todo mi cuerpo técnico, a la gente que ha trabajado conmigo y que me ha empujado a tener fuerzas para seguir en una vorágine permanente de muchísimo esfuerzo”, añadió Gallardo.



A pesar de cerrar el 2022 sin haber conseguido títulos, el ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River se consolidó como el más exitoso de la historia del club, con nada menos que 14 trofeos: una Liga Profesional (2021), dos Copas Libertadores (2015, 2018), una Copa Sudamericana (2014), tres Recopas Sudamericanas (2015, 2016, 2019), una Copa Suruga Bank (2015), tres Copas Argentinas (2016, 2017, 2019), dos Supercopas Argentinas (2017, 2019) y un Trofeo de Campeones (2021).



“Ha sido una historia hermosísima”, apuntó Gallardo, antes de despedirse de los periodistas y abrazarse con los dirigentes. “Quiero agradecerle al hincha, que desde que he asumido en 2014 en cada homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego será un recuerdo imborrable para mí”, dijo, y anunció: “El domingo va a ser mi último partido en el Monumental”.



Con La Nación - GDA