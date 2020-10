¡Sí lo llamó Román! La estrella suramericana que se negó ir a Boca

Edinson Cavani fue uno de los bombazos del Manchester United en el cierre del mercado de fichajes, pero fue muy pretendido por diferentes clubes del mundo.

El uruguayo confesó en en una charla con el periodista uruguayo Marcos Vitette, en el programa 2 de punta, que Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, lo llamó para unirse al equipo xeneize.

“¿Si me llamó Román? Sí, sí. La verdad que me escribió Román. Sinceramente fue con mucho respeto. Hablamos un poco por la estima que le puedo tener por verlo y demás. Fue una conversación muy sana. Esas cosas me dan alegría. Román me invitó, incluso, a comer un asado. Como te digo, me escribió con mucho respeto, demostrándome su apoyo en este momento", contó.

Cavani también contó que durante los últimos meses se contagio de covid-19 y eso lo hizo plantearse la opción de quedarse en Suramérica, pero luego decidió continuar con su carrera en Europa.

Así, el uruguayo fue otro de los grandes jugadores del mundo que Boca buscó y aunque por ahora recibió un “no", tampoco se descarta que en el futuro se vista de xeneize.