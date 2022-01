Boca Juniors ganó en pretemporada y Edwin Cardona se vio afectado

Boca Juniors jugó este lunes, 17 de enero, su primer partido amistoso de pretemporada y se impuso 2-0 sobre Colo Colo de Chile, en el Torneo de Verano 2022 que se juega en Argentina.



Frank Fabra y Sebastián Villa fueron titulares en el primer once del técnico Sebastián Battaglia esta temporada. Por su parte, Jorman Campuzano no estuvo en el juego.



Aunque ya salió del club, Edwin Cardona fue recordado por la afición de Boca… o más bien olvidado desde ahora, pues vieron en el nuevo plantel todas las soluciones que cubrirán su ausencia.



Y es que aunque nadie en Boca puede negar que Cardona tuviera talento y era diferente, los hinchas y la prensa partidaria no podrán sacarse de su memoria los impases que vivió el ‘10’ colombiano en su segundo ciclo en el club.



Este lunes, Cardona fue mencionado en redes sociales debido a la buena actuación de Boca. Sin importar que Edwin ya esté en Racing Club, justo comenzando sus trabajos este mismo día, al cafetero parece que le encontraron reemplazo en una de sus fortalezas.



El 1-0 de Boca fue obra Diego el ‘Pulpo’ González, previa jugada en la que participó Sebastián Villa.



¡GOLAZO DEL PULPO! @BocaJrsOficial llegó al 1-0 ante @ColoColo gracias a este bombazo de Diego González.



El segundo gol de Boca fue del juvenil Exequiel ‘Changuito’ Zeballos, que marcó un golazo de tiro libre.

¡QUÉ GOLAZO HICISTE CHANGUITO! Zeballos la colgó de un ángulo para el 2-0 de @BocaJrsOficial ante @ColoColo.



¡QUÉ GOLAZO HICISTE CHANGUITO! Zeballos la colgó de un ángulo para el 2-0 de @BocaJrsOficial ante @ColoColo.

Ese gran gol de Zeballos acabó con las dudas de la salida de Cardona, pues esa fue la gran fortaleza del colombiano, la pelota quieta. Así lo hicieron ver en redes sociales.