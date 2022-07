Baile de la victoria para Yulimar Rojas: ¡tercera corona mundial! 

Aplastante dominadora del triple salto en los últimos años, la venezolana Yulimar Rojas, con su tercera corona mundial, fue uno de los nombres en mayúsculas de la cuarta jornada de los Mundiales de Atletismo de Eugene (Oregón, EE.UU.).

Rojas se llevó el oro con una marca de 15,47 metros, quinta mejor de la historia, que le dio una cómoda victoria sobre la jamaicana Shanieka Ricketts (14,89) y la estadounidense Tori Franklin (14,72). El palmarés de Rojas, de 26 años, es impresionante: tres veces campeona mundial en pista cubierta y otras tres al aire libre, oro olímpico en Tokio 2020 y plata en Río de Janeiro 2016, récord mundial con 15,74 y mejor atleta mundial en 2020. También tres oros mundiales tiene el catarí Mutaz Essa Barshim, que, después de sus triunfos en Londres 2017 y Doha 2019, cantó asimismo victoria en Eugene con un registro de 2,37 metros (mejor marca del año).



La plata fue para el surcoreano Sanghyeok Woo con 2,35 mientras que el bronce se lo anotó el ucraniano Andriy Protsenko con 2,33. El italiano Gianmarco Tamberi, que en Tokio 2020 protagonizó un precioso momento al compartir de mutuo acuerdo el oro olímpico con Barshim, fue cuarto. La jornada comenzó con el maratón femenino en el que la etíope Gotytom Gebreslase atacó pasado el kilómetro 40 para proclamarse campeona con un tiempo de 2h18:11, récord en los Mundiales. Un día después de que su compatriota Tamirat Tola venciera en el maratón masculino, Gebreslase se impuso a la keniana Judith Korir (2h18:20) y la israelí Lonah Salpeter (2h 20:18).



En la última prueba del día, la keniana Faith Kipyegon, ganadora de los dos últimos títulos olímpicos, recuperó cinco años después la corona mundial de 1.500 metros al superar en un emocionante duelo hasta el final a la etíope Gudaf Tsegay. Kypiegon ganó con un tiempo de 3:52.96 seguida de Tsegaycon 3:54.52 y de la británica Laura Muir, que acabó tercera con 3:55.28.

'No tan satisfecha con la marca'

La dueña del récord mundial (15,74 metros), aseguró: "Quería lograr salto más largo". "Pero he tenido grandes sensaciones. Me siento muy bien físicamente. Vendrán más campeonatos y espero seguir sumando títulos para mi país".



Tras el extraordinario logro la venezolana aseguró: "Me siento feliz por haber ganado pero no tan satisfecha con la marca. Sé que pudo haber sido mejor pero algunos factores influyeron para que no saliera del todo. Pero estoy tranquila, estoy emocionada por haber dado todo mi esfuerzo aquí, feliz por haber conquistado esta linda medalla para mi país y sé que por allá también están muy contentos y celebrando".



Sobre la marca especifica aseguró: "No competí mucho este año. Hoy hacía frío, mucho viento y no encontraba la mejor carrera de impulso (...) Pero hemos cumplido con lo que vinimos a hacer aquí. Conquistar la medalla, saltar por encima de los 15 metros y lograr la mejor marca mundial del año. Quería también romper el récord del campeonato (15,50) pero el Mundial de Budapest está a la vuelta de la esquina (2023) y hay que seguir enfocada en eso".

La atelta aun mantiene objetivos y metas: "Soy una atleta que piensa en el presente pero sé que aún me queda mucho que dar y que vienen grandes cosas para mí".