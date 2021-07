¡Cinco años después! Nuevos usos para las instalaciones de Río 2016

Cinco años después de los Juegos Olímpicos de Río 2016 el alcalde la ciudad, Eduardo Paes, anunció este jueves los nuevos usos que tendrán algunas de las instalaciones que fueron levantadas para las competiciones en el Parque Olímpico que hoy en día está convertido en un "elefante blanco" por su abandono.

Tres coliseos serán convertidos en escuelas municipales y otros espacios serán ofrecidos en concesión a la iniciativa privada, de acuerdo con el nuevo plan divulgado hoy por el burgomaestre. El Parque Olímpico está conformado por siete instalaciones que incluyen el Velódromo, el Parque Acuático, la Arena Olímpica de Río y el Centro Olímpico de Tenis, todas ellas ubicadas en Barra de Tijuca, al oeste de la ciudad.



Las arenas que fueron construidas para balonmano y para las actividades acuáticas serán desmontadas y con sus partes se levantarán cuatro escuelas, un proyecto que tendrá un costo estimado de 78 millones de reales (unos 15 millones de dólares) y que según el alcalde deberá arrancar en septiembre para quedar listo en 2023. Los centros educativos serán levantados en cuatro barrios de la zona oeste de Río, cuyas poblaciones son de escasos recursos y cada uno de tendrá una capacidad para 245 estudiantes.



En la Arena 3, el único coliseo que está en funcionamiento, bajo la gestión municipal, no se desmontará pero también será convertido en una escuela que albergará a 850 estudiantes y que contará con 24 aulas y un gimnasio experimental olímpico donde se ofrecerán clases de actividades deportivas gratuitas para los estudiantes. La idea de convertir los pabellones en escuelas no es nueva y bajo ese criterio fueron construidos para los Olímpicos de 2016, un plan que tras cinco años sigue en el aire debido a la ineficiencia de la pasada administración municipal, según Paes.



"Todo eso ya debería estar hecho, pero no solo el Parque Olímpico, también la ciudad de Río de Janeiro que fue abandonada por la última gestión", aseguró el alcalde en una rueda de prensa, tras presentar el nuevo plan. De acuerdo con el burgomaestre, el centro de tenis y otros pabellones del Parque Olímpico serán entregados en concesión a la iniciativa privada y la licitación está prevista para noviembre próximo. La alcaldía también construirá una pista de atletismo y que será entregada al Comité Olímpico Brasileño (COB).



Las instalaciones olímpicas que fueron orgullo de la "cidade maravilhosa" en 2016 y que costaron más de 40.000 millones de reales (unos 8.000 millones de dólares al cambio actual) hoy están en el abandono, deterioradas y salpicadas por los escándalos de corrupción que dejaron los millonarios desvíos de recursos públicos descubiertos durante las obras.



EFE