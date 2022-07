El patinaje mantiene a Colombia en el podio de los World Games

La participación del patinaje de velocidad colombiano en los World Games 2022 de Birmingham, Estados Unidos, se cerró con el broche de oro que Jhoana Viveros le regaló al país al ganar los 15.000 metros eliminación.

Con esta medalla la patinadora colombiana sumó cuatro preseas doradas y una plateada, convirtiéndose en la más ganadora del patinaje de esta versión de los World Games, y certificando el porqué es la deportista de Colombia más laureada en la historia de los Juegos Mundiales.



Jhoana, con lo conseguido en Wroclaw 2017 y Birmingham 2022, suma un total de cinco oros, una plata y un bronce. Colombia con 7 medallas de oro y 4 de plata logra la mejor participación del patinaje del país en los World Games, superando lo realizado en el 2017 en Polonia, juegos en los que se ganaron también once medallas (6 oros – 4 platas – 1 bronce).



La última jornada del patinaje de velocidad en Birmingham no fue favorable para los otros tres integrantes de la selección Colombia. Geiny Pájaro, quien dominaba la final de la vuelta al circuito, sufrió una caída en la mitad del recorrido y terminó en la cuarta posición de la prueba.



La misma suerte corrió Daniel Zapata en los 15.000 metros eliminación luego que se golpeara su hombro con una valla instalada en el recorrido y Andrés Jiménez no pudo correr la vuelta al circuito por lesión. Por ahora la delegación es segunda en los Juegos, se mantiene en el podio de las justas que terminan el próximo domingo 17 de julio.

Clasificación

País / Oro / Plata / Bronce

1 Alemania 15 2 8

2 Colombia 9 8 3

3 Ukrania 9 6 9

4 Hungría 9 5 5

5 Japón 8 5 7





Información de la Federación Colombiana de Patinaje.