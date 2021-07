Pelluard compite por Colombia en JJOO: ¿por qué critican a Mariana?

En las últimas horas han sido muchas las críticas por la presencia de Vincent Pelluard, en la delegación colombiana en Tokio 2020. El bicicrosista francés, que tiene la nacionalidad colombiana, decidió competir por el país y consiguió clasificarse sobre la hora a los Juegos Olímpicos. Es uno de los representantes en el BMX, donde su esposa Mariana Pajón es la principal carta.

Sin embargo, el también bicicrosista Diego Arboleda lanzó un dardo a través de una publicación en Instagram que posteriormente eliminaría, pero de la que quedó evidencia. En ella indicaba su desconsuelo por no conseguir la clasificación "al parecer todo lo que pasé durante estos años fue en vano" y continuó: "espero que los hipócritas hagan como si no hubieran visto este post".



Los tuiteros han manifestado su molestia con Mariana Pajón, asegurando que tiene mucho que ver en la clasificación de su esposo a Juegos Olímpicos. Cabe destacar que además de la pareja otro colombiano que se clasificó fue Carlos Ramírez. Los eventos que se cumplieron este año, es decir, las paradas de Copa Mundo que se cumplieron en Bogotá, fueron claves para obtener los cupos.



Este sábado, Miguel Pajón (hermano y manager de Mariana), se refirió a la situación y destacó en Twitter que "está claro que hay 2 formas de abordar un tema: con la verdad y argumentos y con ataques y mensajes malintencionados que crean desinformación". Allí mismo compartió una entrevista realizada por Pulzo.



"Hay un proceso en el cual los deportistas mejores rankeados empiezan a sumar puntos para que el país obtenga los cupos. Después hay un sistema de selección para saber quiénes van a ir. Los tres colombianos, es decir Ramírez, Pelluard y Arboleda, estuvieron sumando puntos. Mucha gente dice que Diego estaba mejor rankeado, pero la gente no entiende que si Vincent no hubiera estado sumado puntos solo se hubieran obtenido dos cupos sino uno solo (...) Diego tuvo un inicio de ciclo olímpico bueno, pero viene de una lesión complicada. Vincent está por encima en el ranking 2021, fue finalista y estuvo peleando podio, y ese fue el criterio. De nada le sirve al país tener un deportista que hace unos años estuvo bien, pero en el último periodo no ha logrado el rendimiento", indicó Pajón sobre la situación.



Cabe recordar que Vincent Pelluard no es el único deportista que representa al país en los Juegos Olímpicos, pese a no haber nacido en Colombia. La esgrimista Saskia Loretta van Erven Garcia, nacida en Róterdam (Países Bajos), se viste de amarillo, azul y rojo desde Londres 2012.