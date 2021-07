De mundialista a cedido en la Primera B: ¡culpa de la indisciplina!

Muchos se quedaron en el camino porque él era el dueño del puesto. Muchos pensaron que habría un nuevo atacante histórico para la Selección Colombia. Muchos ven hoy, en medio dela incredulidad, cómo otra carrera amenaza con quedar en nada... abundan los ejemplos.

Este jueves se hizo oficial que Luis 'Chino' Sanodoval jugará cedido por Atlético Junior en Fortaleza, equipo del Torneo betplay. El técnico Luis Amaranto Perea no contaba con él y era una necesidad buscar otra oportunidad, que no se dio en la primera sino en la segunda división.



Y no tiene nada que ver con el destino, que de hecho le abre las puertas en un momento que nadie pensó que le iba a llegar a quien fuera delantero titular en la Selección Colombia Sub 20 que jugó la Copa Mundo de Polonia. Para el equipo capitalino es una gran opción y por eso en las redes sociales celebran su llegada:

Pero lo que llama la atención es la involución de hombre que era una auténtica promesa y que ahora, en vez de emprender el viaje a las grandes ligas, va en retroceso.



El Chino’ protagonizó algunos actos de indisciplina en Junior y firmó una temporada para el olvido: 71 minutos en la Liga I-2021 en 4 partidos, sin goles. Por eso Perea no ve cómo puede dar una mano.



Ahora tendrá que emplearse a fondo para no abandonar la lucha, convertirse de una buena vez en un profesional y probar que los equivocados eran los desconfiados. Por ahora, sus críticos le van ganando por goleada.