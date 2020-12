Cortuluá espera rival en final de Ascenso: dos históricos en pelea

Ya instalado en la fase final del Torneo Betplay, Cortuluá aguarda por su rival. Deportes Quindío y Atlético Huila definirán el próximo sábado al segundo finalista.

Cortuluá ya está en la final del Torneo de Ascenso y lo hizo tras mantenerse invicto en los cuadrangulares semifinales derrotando a Bogotá (3-2), imponiéndose en la ida y en la vuelta ante Leones (2-3 y 2-1) y goleando en su última salida al Valledupar (5-0), además del empate (0-0) con los vallenatos en condición de visitante.



En la última fecha, los del ‘Corazón del Valle’ dirigidos por Jaime de la Pava, buscarán cerrar con broche de oro la fase visitando al elenco bogotano. El partido será este viernes a las 7:40 pm.



Cortuluá aguarda por rival en la final que saldrá del duelo entre Atlético Huila y Deportes Quindío, dos de primera que lucha también por salir de la B. El partido está programado para el sábado, a partir de las 8:00 pm, y se jugará en el estadio Guillermo Plazas Alcid.



Los dirigidos por Óscar Héctor Quintabani son primeros de su cuadrangular con 11 puntos, uno por encima de los opitas, que tras la salida de Flabio Robatto quedaron en manos del profesor Dayron Pérez, quien les cambió el chip y los tiene pelando por llegar a instancias finales.



En la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, Quindío venció al Huila con anotación de Diber Cambindo. Luego vencieron 0-1 a Unión Magdalena, empataron sin goles frente a Llaneros en la ida y en la vuelta se impusieron 2-0, y en su último duelo, disputado el pasado lunes, igualaron (2-2) con el ciclón.



Todo quedó para definirse en la última jornada en la calurosa Neiva. El empate solo le sirve a la visita. Huila tendrá que ganar sí o sí, si quiere disputar la final frente a los tulueños.



Prográmese con el Torneo de Ascenso



Cuadrangular A

Viernes 18 de diciembre



3:00 pm – Valledupar vs Leones



7:40 pm – Bogotá vs Cortuluá



Cuadrangular B

Sábado 19 de diciembre



6:00 pm – Unión Magdalena vs Llaneros



8:00 pm – Atlético Huila vs Deportes Quindío