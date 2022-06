Boyacá Chicó lo sufrió: campeones desde los penaltis del Torneo

Alegría total para el Boyacá Chicó. Partido de intensidad, goles y buen fútbol de los dos equipos. Lo que parecía triunfo del Quindío en los 90 minutos, terminó siendo júbilo para los visitantes. Empate al último minuto y triunfo en los penaltis, para quedarse con el primer título de la B en el 2022.

Las intenciones, de entrada, fueron de los locales, que empezaron a buscar el arco de Rogerio Caicedo, quien se mostró seguro en cada intervención que debió hacer. Los cuyabros no se quedarían contentos con eso, por lo que empezaron a jugar por las bandas, para buscar a los hombres en el frente de ataque.



Una mano en el área fue sancionada por Ararat, con ayuda del VAR. Decretó penalti para el Quindío, siendo ejecutado por Jairo Roy Castillo, cruzando la pelota y dejando quieto al portero Caicedo.



La respuesta de los boyacenses no se hizo esperar, pues los de la ‘Flecha’ Gómez empezaron a asediar el área de los locales, con remates potentes, los cuales fueron controlados por Mathias Cubero.



El inicio del segundo tiempo fue con más intención e ímpetu, que claridad, por parte del Boyacá Chicó, arrinconando al Quindío en campo propio. Con el paso de los minutos, la visita empezó a generar problemas. Un error de Breiner Paz, que se había destacado, complicó a su arquero, dejando a Cruz para rematar al arco, dejando en el camino a Cubero.



Hinestroza apareció como salvador, llegando al cierre, justo, milimétrico, para evitar la caída de su arco, en dos oportunidades, levantando al Centenario, en medio de la alegría. La persistencia del Chicó llegaría a dar frutos, al minuto 78, con un cabezazo de Wilmar Cruz, anotando la igualdad y poniendo suspenso sobre el final del compromiso.



Fue necesario el tanto en contra, para que Quindío levantara su ánimo y empezara a tocar la puerta. Un centro de costado, donde pasó por todos los defensores del Chicó, terminó con un gol de Luis Mina, al minuto 84, para empezar a configurar el título de la B para los cuyabros. La emoción no finalizaría allí, pues al minuto 90, Sebastián Tamara sacó un remate de media distancia, a ras de piso y aprovechando la lluvia, para decretar el empate.



Todo esto, llevó a que el título se definiera desde el punto penalti. Rogerio Caicedo le metió suspenso al partido, atajando un penalti, sobre la tercera ronda. Además, el portero le paró el penalti a Hinestroza, para que Chicó se coronara campeón.