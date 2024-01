¿Wilson Morelo interesa en América? Esto respondió el futbolista

Wilson Morelo no ha sellado aún su renovación con Águilas Doradas para este 2024, año en el que el cuadro antioqueño tendrá la posibilidad de disputar por primera vez la Copa Libertadores.



Ante esto, el jugador interesa fuertemente en el fútbol colombiano y se le vincula a dos escuadras grandes del país como lo son América de Cali e Independiente Santa Fe.



No obstante, en diálogo con Caracol Radio, el futbolista se refirió a los rumores sobre una posible llegada a uno de esos dos equipos y además habló también de un posible retiro del profesionalismo.

En cuanto a un posible regreso a Santa Fe mencionó: “No, la verdad que no. Es seguir trabajando y esperar. Para un regreso, no se ha hablado”. Además, sobre los rumores que lo vinculan a América contestó: “A mí nunca me llamaron, en ningún momento. Sí vi la noticia en redes, pero ya uno sabe cómo es el tema y cómo se maneja. Comienzan a decir cosas por decir, pero yo siempre he estado tranquilo acá en la ciudad de Montería, que es donde me encuentro en estos momentos”.



Por su parte, habló de su renovación con Águilas: “Todavía no he podido llegar a un acuerdo con el presidente Fernando Salazar y estamos en estos momentos en las expectativas de lo que se pueda dar... Mientras tanto estoy ahora en Montería. Estoy entrenando porque ya los equipos entraron, entonces hago mi trabajo acá y esperar qué es lo que se viene para mi carrera”.



También se refirió a una posible ida al Junior: “Christian Daes me preguntó en su momento, pero sabemos que está Bacca, que terminó en un gran momento. Ahora fue Marcos Pérez. Creo que llegar yo allá sería como sobrecargar la posición, porque uno también necesita minutos, necesita jugar, y mi idea es no ir a un equipo por ir”.



Por otro lado, aseguró que sigue mirando opciones en caso de renovar con Águilas: En el momento estoy esperando, se están mirando algunas cosas. Se está mirando el tema de Águilas y estamos mirando otras posibilidades. No quiero dar nombres, pero esta semana que creo que es definitiva, vamos a ver qué va a pasar”.



Finalmente, descartó la opción de retirarse: “Yo tengo 36 años, me siento muy bien todavía. Futbolísticamente me siento bien, me siento fuerte, me siento rápido. Lo que decía Yulián, que fuera a cualquier lugar a disfrutar y eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es jugar a fútbol, quiero disfrutar. Más que el dinero, porque ahora sé que no lo voy a ganar ahora a los 36 años y sé que estoy a 2-3 años del retiro de mi carrera, lo que quiero es disfrutar”.