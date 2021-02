Habló Willington Ortiz: así podría volver el gol al Deportivo Cali

Uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano de todos los tiempos le dedicó unos minutos a FUTBOLRED para hablar de lo que ha sido la principal falencia en las dos últimas temporadas del Deportivo Cali, club en el que es uno de sus grandes ídolos.



Pese a que el cuadro verdiblanco es el actual líder de la Liga BetPlay I-2021, Willington Ortiz considera que no se debe perder más tiempo tomar la decisión de que Sergio ‘Checho’ Angulo trabaje con los atacantes azucareros.



En cinco fechas del certamen, el conjunto vallecaucano ha desperdiciado una gran cantidad de oportunidades de gol y sus anotadores han sido Agustín Palavecino (2) –prácticamente transferido a River Plate–, los defensores Jorge Arias y Juan Camilo Angulo (de a 1) y el extremo Jhon Vásquez (1); mientras que Ángelo Rodríguez y Marco Pérez nada que despegan, desperdiciando incluso llegadas debajo de la portería rival.



Según el ‘Viejo Willy’, “a Cali lo vemos que está levantando, pero se le fue el mejor jugador y va a tener problemas para volverse a rearmar, Palavecino era el mejor jugador que tenía”.



Sobre la opción de que ‘Checho’ Angulo entre a trabajar con los atacantes, afirmó: “el técnico ha reconocido que crea las posibilidades de gol y que no las concreta, y tiene a alguien que históricamente hizo goles y no lo utiliza como ‘Checho’, allí está. Es el déficit y el problema que tiene, arrime a uno que los entrene, que les dedique el tiempo necesario, para que cada vez que lleguen, hagan goles. Hay déficit de gol y tiene allí a un ex goleador que trabaja con la Sub 19, ¿por qué no ponerlo a trabajar para que estos mejoren y hagan goles”.



El ex atacante tumaqueño habla de frente, y lo hace con toda la autoridad del caso por ser recordado como uno de los grandes jugadores que han pasado por el elenco caleño. Acerca de los delanteros actuales dice que “los dos que están jugando allí son muy acelerados y muy torpes, son fuertes y todo, pero no son inteligentes para definir, ellos necesitan mucho más espacio, y el número 9 también tiene que ser inteligente para definir, para tener la pausita necesaria y poder colocar la pelota donde tiene que ser para anotar el gol, y eso no lo tienen estos dos, han sido goleadores en el Tolima, pero acá se les está notando la deficiencia juntos”.



Ortiz agrega que “la única solución es ponerlos a trabajar para que metan goles, no hay otra, para qué más delanteros si tienen tres, tienen está (Jhon) Vásquez, que es más inteligente, ese cuando llega al área sabe definir mejor. A los otros dos, aunque tengan la edad que tienen, hay que ponerlos a practicar esa parte para que definan”.



De igual forma, se pregunta por qué en el actual cuerpo técnico verdiblanco no existe un entrenador de arqueros: “Veo a los técnicos extranjeros, por ejemplo, los argentinos, traen una cantidad de gente, los que vienen a la Selección Colombia traen un cuerpo técnico de 7 y 8 personas, no sé si ahora Reinaldo lo trajo”.



Finalmente, entrega su diagnóstico de lo que le ha visto al plantel que dirige Alfredo Arias: “Juega bien, combina bien, defiende bien, hace todo lo que debe, pero si no hace goles no gana. Cuando le toque los partidos duros si no hacés goles por delante, a veces no podés ganar, si no tenés los jugadores a los que les quede una opción y la metan, van a tener problemas. Son limitados porque llegaron al fútbol por su empuje y ganas, pero no por su técnica. Cuando un jugador tiene esa característica eso es lo que tiene que dar, lo que necesitan es una ayuda y el técnico es el que debe dárselas, hablar con ellos, indicarles aspectos para mejorar, lavarles la cabeza para que mejoren, y ellos mejoran, a esa edad mejoran, con entrenamientos. Si ‘Checho’ no les puede enseñar, nadie más lo va a hacer”.



