Gamero se molestó con pregunta en Neiva: así le respondió a periodista

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, reconoció que su equipo no tuvo un partido brillante en el Plazas Alcid, de donde apenas pudo sacar un punto tras igualar 1-1 frente al Atlético Huila. Dejó claro que no subestimó ni menospreció al Huila y que por eso jugó con un equipo titular.

Willy Flórez, de Caracol Radio, fue el periodista que cuestionó al técnico Gamero tras el partido en Neiva. Le preguntó si había utilizado una nómina mixta porque subestimaba al rival. El samario lo dejó mal parado recordarle que el único titular que no había viajado era Leonardo Castro por lesión.



"Subestimar en ningún momento. Castro no vino porque tiene un tobillo inflamado. Asprilla jugó el clásico contra Santa Fe y no me da miedo ponerlo. Vega ha sido el capitán del equipo (...) Me extrañan esas palabras tuyas donde vez a un equipo como Millonarios que jugó martes, domingo y martes aquí. Hay cosas que no ven. Los jugadores ganan plata pero se cansan también y yo opto por darle posibilidades a otros. Hoy el único que no vino fue Leonardo Castro. Esa pregunta no va al caso".



Alberto Gamero insistió ante el periodista diciéndole: "Mira la pregunta que me estás haciendo que si menosprecié al Huila, si hubiera traído a (Nicolás) Arévalo a quién dejo, a Larry, me hubieran atacado más (Risas) Todo a su tiempo, maestro. Nos quedan muchos partidos y cada cual va a tener su oportunidad".



Otras declaraciones de Gamero tras el 1-1 en Neiva



"Mi equipo no fue vistoso y encontramos a un buen equipo como Huila. Nosotros no tuvimos ese partido que otro día hemos tenido. Hicimos posesión de balón pero no terminaba en ataque. Por momento controlamos y las pocas que llegó Huila la controlamos bien, a excepción del gol de Britos".



"Este es de los partidos que menos opciones creamos pero esto no nos mortifica. Si no estoy mal somos el equipo con más goles, o somos segundos o terceros. Creamos pero tenemos que ser más contundentes y precisos. Todo mundo se pregunta por el Millonarios veloz del año pasado pero hoy tenemos un equipo que elabora más pero tiene menos velocidad por los costados".



"Teníamos presupuestado eso, que entrara Silva, Larry y es más, iba a entrar Pereira, necesitaba refrescar el mediocampo. Vega estaba bien ordenado y me ayudaba a que el equipo no se desordenara. Con Silva y Larry tuvieron la posibilidad de tener el balón. Lo primero que le digo a Silva es que como estaba con Cataño y Cortés, cojan el balón y pónganle orden a esto. No tuvimos opciones pero sí estuvimos más cerca del arco rival para que ellos no tuvieran oportunidades".



"En el primer tiempo me parece que el partido no era de ida y vuelta, pero si de mucho control de balón. Nos equivocamos en el gol y no salimos antes a la jugada. Gil centró bien y entró Britos. Ese fue el error y tuvieron otra con pelota a espaldas, pero veo que el equipo estaba jugando bien. Les pedí que estuvieran más atentos y que no dejaramos lanzar tan fácil. Huila también atacó y quería ganar el partido. Nosotros nos defendimos bien".