Pereira y Montero, los héroes de Millonarios: victoria contra Cortuluá

Las cosas a Millonarios, en lo que es la Liga, se le están dando a la perfección. Gran parte de la nómina titular se encuentra ya en Brasil. La suplencia y algunos se quedaron en Bogotá para afrontar el duelo contra Cortuluá, que plantó cara y puso a sufrir a Millonarios.



Dos jugadas puntuales fueron fundamentales para que los tres puntos y el liderato fueran azules, en el triunfo por la mínima diferencia contra Cortuluá.



Millonarios lució incomodo en el arranque del partido, dejando en evidencia los jugadores que no están con el ritmo deseado, además, de las equivocaciones en los pases. De a poco, los azules tomaron la posesión de la pelota. Las pocas aproximaciones de Cortuluá, no representaron mayor peligro, debido a la seguridad que mostraron Cuenú y Vargas, como defensores centrales.



Estilo marcado, de tener la pelota y buscar los espacios. Celis trató con un remate colocado en los primeros minutos, pero se fue desviado. Ante esto, Gamero decidió cambiar de banda al venezolano y a Guerra, para tratar de tener mayor claridad y peligro de cara al arco tulueño.



Fue hasta el minuto 38, que llegó la primera jugada de peligro real. Centro por la derecha de Elvis Perlaza a Jader Valencia, colocado a la cabeza, cambio de trayectoria y la esférica terminó pegando en el travesaño. Seguida a esta, combinación de los dos venezolanos en la cancha, Celis habilitó a Sosa, jugada parecida a la del gol contra Fluminense, remate que sacó Ernesto Hernández.



Sobre el final del primer tiempo, Juan Pablo Vargas alcanzó a cambiarle la trayectoria a una pelota, la cual se fue apenas rozando el palo. Gamero cambió el panorama para el segundo tiempo, dándole ingreso a Yuber Quiñones y a Andrés Gómez.



Al minuto 49 del partido, llegó el desequilibrio en cancha. Juan Carlos Pereira sacaría lo mejor de su repertorio en un tiro de esquina. Rebote a las nubes y el volante la tomó de primera intención, para anotar el primero en El Campín. La entrada de Andrés Gómez, pese a no ser tan elemental, significó el cambio de chip en los azules, de ir al mano a mano, con un jugador de sus características. Cosa distinta que poco intentaron en el primer tiempo Celis y Guerra



Las cosas en los azules parecían complicarse, pues Elvis Perlaza derribó en el área a Luis Carlos Ruiz. Él mismo se encargó de cobrarlo, pero Álvaro Montero atajó el cobro. En adelante, los azules fueron estratégicos, teniendo en cuenta que Cortuluá empezó a adelantar las líneas, tratando de encontrar el empate.



Millonarios logró mantener el cero en su arco, aguantando hasta el final, pese a los buenos intentos de la visita, que aparte del penalti, generó varias opciones que dejaron con el suspiro a los aficionados en El Campín. El triunfo, por la mínima, dejó a los de Gamero con 20 unidades, acabando la jornada del sábado como líder absoluto del campeonato.