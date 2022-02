Ernesto Hernández, héroe del Cortuluá: empate contra Alianza Petrolera

La jornada de cierre de la séptima fecha continúa con cero goles. Alianza Petrolera y Cortuluá no se sacaron ventaja, en un palido encuentro, donde la definición brilló por su ausencia, además, de la mala toma de decisiones en los últimos metros en ataque, por ambos bandos.



Alianza Petrolera intentó desde el vamos, intentando quebrar la resistencia del Cortuluá, que trató de mantener siempre el equilibrio, además, de contar con Ernesto Hernández, que de a poco empezó a volverse fundamental para el cuadro corazón del Valle.



Y es que el portero visitante intervino en varias de las acciones de ataque de los petroleros, que no encontraba el camino. Las más claras fueron capturadas por el uruguayo.



Cortuluá tampoco se quedó con las manos cruzadas y de a poco, empezó a hacerse con la pelota y empezar a incomodar la portería de Grazziani, que reemplazó a Chunga, quien quedó por fuera del compromiso por molestias físicas.



La definición de los visitantes no estuvo en su mejor momento, pues lograron superar a Alianza en opciones, pero, sin mayor peligro, teniendo en cuenta que Luis Carlos Ruíz, quien es el titular del frente de ataque, no estuvo presente por lesión.



De parte y parte el error en la toma de decisiones fue un común denominador, pues en el segundo tiempo hubo aproximaciones que podían terminar en gol, pero ese último toque, el elemental para dejar al compañero de cara al arco o de rematar, no fue el mejor, perdiendo esas chances que de a poco empezaron a escasear, teniendo en cuenta el gran desgaste por el fuerte calor en Barrancabermeja.



Alianza Petrolera se mantiene dentro del grupo de los ocho, llegando a 10 unidades en las siete jornadas disputadas. Mientras que Cortuluá está en la casilla 10, con nueve puntos.