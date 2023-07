Huila comenzó con pie derecho: ganó duelo directo por el descenso

Atlético Huila y Unión Magdalena se enfrentaron en el estadio Plazas Alcid de Neiva en partido de la fecha 1 de Liga BetPlay 2023-II, en un duelo que tenía como condimento especial salir de la zona del descenso directo. Al final, los opitas ganaron 2-1 al ciclón.

El partido estuvo bien movido desde los primeros minutos, donde Atlético Huila fue quien empezó con un buen inicio de juego y antes de la media hora ya ganaba por dos goles de diferencia.



El primero en marcar el gol para los opitas fue una de las grandes figuras como Sebastián Hernández, quien supo aprovechar un buen pase de Jhon Lerma, quien se la pasó al volante para que lograra definir arriba del arco, dejando sin opción al arquero Ramiro Sánchez.



Tras abrir el marcador, Huila no dudó en seguir atacando y logró al minuto 18 el 2-0 que los hizo empezar a soñar con la victoria. El autor del gol fue Germán Gutiérrez, quien desde media distancia sorprendió a todo Unión Magdalena y terminó colando el balón al fondo de la red.



Pese a la gran diferencia, Unión se metió de nuevo en el partido y en el minuto 26 apareció Joel Contreras, quien ingresando al área logró rematar y el balón terminó derrotando al arquero Víctor Cabezas para descontar 2-1 en el marcador e ilusionarse el equipo dirigido por Harold Rivera.

Para el segundo tiempo el partido bajó un poco las revoluciones y no hubo muchos ataques continuos en ambos arcos, situación que llevó a Huila mantener su ventaja, aunque Unión por momentos intentó dar la sorpresa con pelota quieta, pero no lograron capitalizar las jugadas.



El partido se mantuvo con el mismo marcador y solo hasta los últimos cinco minutos se volvió a reactivar las acciones en los arcos, siendo Wilfrido De la Rosa el jugador que estuvo cerca de anotar el tercer gol para Huila, pero el delantero falló en su remate.



Al final, Atlético Huila logró ganar por 2-1 y ese resultado le sirve para sumar tres puntos importantes en su objetivo por no descender, mientras que Unión Magdalena se empieza a complicar en esa temible tabla.