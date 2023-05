Jornada de recuperación en la Liga BetPlay: resultados y posiciones

Este miércoles comenzó a jornada de recuperación en la Liga BetPlay. Millonarios, Alianza Petrolera, Boyacá Chicó y Unión Magdalena disputaron puntos. El equipo dirigido por Gamero empató y llegó a 36 puntos para mirarlos a todos desde lo más alto de la tabla. Sacó 3 puntos de diferencia a Águilas Doradas.



En la jornada, el cuadro ajedrezado aplazó su clasificación y Alianza, tras la derrota, necesita 3 puntos en los próximos encuentros para permanecer dentro de los clasificados.



Partido por la fecha 5:



Unión Magdalena 0 - 0 Boyacá Chicó (Finalizado*).



Partido por la fecha 5:



Millonarios 3 - 1 Alianza Petrolera (Finalizado*).



Partidos del jueves 11 de mayo:



6:00 p.m. | Independiente Medellín vs Once Caldas (Partido de recuperación de la fecha 15)



8:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional (Partido válido por la fecha 13)

Tabla de posiciones en Liga Betplay I-2023



1. Millonarios – 36 pts (18 PJ)

2. Águilas Doradas – 33 pts (18 PJ)

3. Atlético Nacional – 31 pts (17 PJ)

4. América de Cali – 31 pts (18 PJ)

5. Boyacá Chicó – 28 pts (18 PJ)

6. Alianza Petrolera – 27 pts (18 PJ)

7. Deportivo Pasto – 26 pts (18 PJ)

8. Junior - 24 pts (18 PJ)

9. Santa Fe - 23 pts (17 PJ)

10. La Equidad - 22 pts (18 PJ)

11. Independiente Medellín – 22 pts (17 PJ)

12. Deportes Tolima – 22 pts (18 PJ)

13. Deportivo Pereira – 21 pts (18 PJ)

14. Deportivo Cali – 21 pts (18 PJ)

15. Envigado – 20 pts (18 PJ)

16 jaguares de Córdoba - 18 pts (18 Pj)

17. Atlético Huila 18 - pts (18 Pj)

18. Unión Magdalena - 18 pts (18 Pj)

19. Atlético Bucaramanga - 17 pts (18 Pj)

20. Once Caldas - 15 pts (17 Pj)