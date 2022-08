¡Inconsistencia que cansa! Tolima reaccionó y salvó un punto: análisis

El semestre del Deportes Tolima ha sido una constante de un tiempo para su rival, y otro para los tolimenses. En este caso, se enfrentaron a La Equidad que también está necesitado en el rentado local y con un semblante flojo con solo una victoria para pijaos y aseguradores en ocho jornadas disputadas. Los dirigidos por Hernán Torres han demostrado tener mucha llegada al arco contrario, pero la cabeza les juega una mala pasada y no pueden concretar.

Sin duda alguna, Deportes Tolima vive un Déjà vu interminable que le recuerda en cada partido que llegan bastante, pero no logran anotar lo que generan. Se le ha hecho difícil reencontrarse con los goles, pese a dominar y es un reflejo del segundo semestre que constantemente afecta a Hernán Torres y sus jugadores. Contra La Equidad, por ejemplo, el segundo tiempo fue de los tolimenses, pero la suerte no los acompañó.

Para FUTBOLRED analizamos el empate del Deportes Tolima:

Los errores de siempre: en los últimos minutos de la primera parte, Deportes Tolima se volvió a encontrar con las mismas imprecisiones del semestre, y además, contó con un mal recuerdo. La semana pasada, los tolimenses tuvieron dos penaltis en contra, uno anotado, el otro desaprovechado. Ahora contra La Equidad, la sensación fue la misma. William Cuesta volvió a cometer una infracción que dictaminaron como pena máxima, aunque parecía afuera. Duvier Riascos falló. A los escasos minutos, una mano de Fabián Mosquera dio la segunda oportunidad esta vez para Pablo Sabbag que no falló.



La sociedad extranjera: como lo fue la victoria contra el Deportivo Independiente Medellín entresemana que no le alcanzó para revertir la serie, Yohandry Orozco y Eduardo Sosa crearon un gran tándem por la banda derecha. Yohandry y Eduardo se echaron el equipo al hombro en especial en la segunda parte con opciones y Washington Ortega siempre rechazaba el peligro. Cuando ingresó Raziel García, ya no estaba Orozco, pero entre Sosa y García pudieron anotar aún más goles.



Reacción en el complemento: la costumbre de este Deportes Tolima marca que juega un tiempo sin cabeza y sin mucho protagonismo, pero en los otros 45 minutos reacciona. Le pasó con Jaguares y salvó un partido agónicamente, y ahora contra La Equidad fue igual. El complemento fue todo para los locales, y en el último tramo del encuentro lograron salvar el compromiso. Como si fuera poco, en un córner cerrado de Raziel García al último segundo, pudieron poner el gol de la victoria.



Los cambios le sirvieron: apenas empezó el segundo tiempo, Hernán Torres movió a su equipo. Abandonó el terreno de juego Yohandry Orozco y entró Jeison Lucumí que regresaba tras una lesión. A los diez minutos, ingresó Raziel García por Rodrigo Ureña, ya empezaba a arriesgar Torres con un cambio muy ofensivo. La sociedad Lucumí – García empezó a dar frutos.



Jeison Lucumí era el guía con remates desde lejos y con ese juego individual que terminaba en infracciones muy cercanas al área rival. Además, entre Raziel García y Lucumí lograron el empate con un lanzamiento de esquina al 79’ y un testarazo del caucano al fondo. En la última acción, Raziel ejecutó otro córner que Julián Quiñones pudo anotar, pero su impacto fue bloqueado por Duvier Riascos.