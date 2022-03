Cortuluá hunde más al Unión: cinco partidos sin conocer la victoria

El técnico chileno, Manuel Suárez no pudo contar con Ernesto Hernández, arquero habitual, y desde el arranque, atajó Guillermo Gómez. Tan pronto como inició el partido, se notó mucho la fricción en ambas escuadras. El andar del juego se empezó a llenar de infracciones y unas que terminaron en tarjetas amarillas Stiwar Mena y a Johnny Mosquera para Unión Magdalena y Cortuluá respectivamente.



Los bananeros no querían perder su quinto partido al hilo, ni tampoco dejar a Carlos Silva con el riesgo de dar un paso al costado, mientras que los tulueños buscaban volver a la victoria, algo que no hacen desde que le ganaron al Deportivo Pereira en la octava jornada de la Liga BetPlay. Volviendo al partido, unos quince minutos sin mucho protagonismo en los arcos.

Posteriormente, las sociedades entre Luis Carlos Ruiz, Alexis Castillo Manyoma y Kener Valencia empezó a tomar mucho más protagonismo elaborando acciones de gol. Una de ellas, la culminó Valencia con un disparo mordido por un costado tras el hostigamiento en marca de Jonathan Lopera.



Sin embargo, el partido volvió a un bache en el que ninguno de los dos clubes se hacían daño. José David Lloreda lo intentó sobre los 38 minutos enviando un centro raso que Guillermo Gómez soltó, pero afortunadamente, la defensa del Cortuluá rechazó el peligro. 120 segundos más tarde, se repitió el juego colectivo de la visita, Ruiz asistió a Valencia, y de primera cedió para Castillo Manyoma. El atacante eludió a Carlos Bejarano y con el arco a su merced, abrió la cuenta. La incertidumbre llegó por un presunto fuera de juego, que finalmente, subió al marcador porque James Castro habilitó al delantero.

Sobre el agregado, Luis Caicedo se involucró a la ofensiva del Cortuluá. Asistió a Luis Carlos Ruiz que buscó el palo más lejano del arco defendido por Carlos Bejarano y el vertical salvó el segundo de la visita. Así finalizó la primera parte con un resultado favorable para los vallunos por la mínima diferencia. En el complemento, Kener Valencia volvió a asistir, esta vez a Ruiz que definió empujando el balón con potencia al fondo para aumentar la ventaja.

Los cambios no se hicieron esperar en el equipo de Carlos Silva. Ingresaron Joel Contreras y James Sánchez por Mateo García y Brayan Correa respectivamente. Ethan González creó una jugada personal a los 60 minutos en la banda, asistió a José David Lloreda que remató contra la malla exterior. Silva volvió a mover a su equipo con el ingreso de Roberto Hinojosa por Ethan, pero no se notó la conducción del talentoso volante del Unión Magdalena. Nueva molestia por parte de la afición del cuadro local, demostrando su inconformismo cantando el característico ‘olé’, cada vez que Cortuluá movía la pelota. Entre ese coro, llegó una hermosa oportunidad de gol a través de toques de primera intención y una definición de Juan Manuel Valencia que entró por Kener Valencia al fondo, infortunadamente, anulada por fuera de juego.

La desesperación consumió al Unión Magdalena que volvió a cometer recurrentes infracciones. Asimismo, las ideas carecieron a lo largo del partido en el cuadro bananero que en los últimos minutos se limitó a enviar centros infructíferos, y Cortuluá jugó con la tranquilidad de tener el marcador a su favor. Los locales no levantan cabeza y cosecharon su quinta derrota seguida e intentarán sumar de a tres ante Jaguares de Córdoba, mientras que Cortuluá recibirá al Envigado.