¿Le dará para clasificarse? Los partidos que le resta al Junior

Junior de Barranquilla no ha contado con su mejor semestre en esta Liga BetPlay Dimayor. Luego de conseguir el título el año anterior, el conjunto de Arturo Reyes no ha encontrado el mejor fútbol que lo catapultó a conseguir la décima estrella el semestre pasado, además de también tener en cuenta que el tiburón disputará la Copa Libertadores.

Más allá que los barranquilleros no cuenten con su mejor semestre, el equipo aún se mantiene con chances de clasificar a los ocho y defender su título, luego que en estos momentos el cuadro de Arturo Reyes esté en la quinta posición con 18 puntos.

Sin embargo, los partidos que le restan a Junior son bastantes complicados, dado que el conjunto de Reyes aún deberá enfrentar a equipos como Millonarios, Equidad, América, entre otros. Todo manteniendo aún la posibilidad de clasificar.

Lo que le resta a Junior en la Liga BetPlay



Fecha 12

Junior vs. Jaguares de Córdoba



Fecha 13

Patriotas vs. Junior



Fecha 14

Junior vs. La Equidad



Fecha 15

América de Cali vs. Junior



Fecha 16

Junior vs. Envigado



Fecha 17

Millonarios vs. Junior

​

Fecha 18

Junior vs. Once Caldas



Fecha 19

Deportivo Cali vs. Junior

De esta manera, el cuadro barranquillero tiene la chance de sumar como máximo 42 unidades. Sin embargo, el conjunto rojiblanco podría clasificar con menos puntos, teniendo en cuenta que el posible umbral para entrar a disputar los cuadrangulares son 27 - 28 unidades.