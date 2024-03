¿Y los jugadores qué? Tulio Gómez defiende a Farías y exige al grupo

América de Cali vive una crisis de resultados que lo tiene lejos del grupo de ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2024.

La señal de recuperación de la victoria contra Alianza (2-0) se quedó en eso pues después, en el pálido empate 0-0 contra Fortaleza, las dudas volvieron y las cuentas se complicaron.



Sin embargo, América confía en el técnico César Farías y espera que los partidos que quedan traigan la anhelada recuperación.



El máximo accionista, Tulio Gómez, ratificó esa confianza: "La idea es estar dentro de los ocho, pero lamentablemente, Alexis Zapata, una excelente contratación, se lesionó, Mosquera Guardia, figura en Pachuca, se lesionó, Michael Barrios, igual, son una serie de cosas que nos han afectado. Si este equipo no lo levanta Farías, que lleva 30 años dirigiendo, no sé quién lo levanta. Hay que buscar cuál es la solución”, dijo en América en la red.



“No quise ver el sorteo de Sudamericana. Me dolió en el alma, el corazón y el bolsillo. La derrota nos duele a todos. Que mejor para un jugador que un torneo internacional, la vitrina… Hay muchas cosas para mejorar. Yo también soy hincha y reniego de que no entra la pelota. Necesitamos meter goles y ganar partidos”, reconoció el empresario sobre la dolorosa eliminación a manos de Alianza, duro golpe al proceso Farías.



Aún así, Gómez lo defendió y apuntó a la plantilla: “Qué culpa tiene el técnico si un defensa comete un penal, el fútbol es un tema colectivo, tenemos un tridente muy fuerte en defensa, pero no metemos los goles”.

El escarlata enfrentará a Boyacá Chicó el próximo sábado en el Pascual Guerrero con la perentoria necesidad de una victoria.